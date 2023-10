Elogia Alex Hoyer actuación de su novia Danna Paola

GUADALAJARA, Jalisco.-El cantante Alex Hoyer se siente orgulloso de la actuación de su novia, Danna Paola, al interpretar el himno nacional mexicano en la pelea de Canelo. Esto es especialmente significativo porque Danna Paola enfrentó un desafiante proceso de preparación y superó sus temores.

"Tal como expresó Danna en sus redes sociales, cantar el himno nacional representaba un reto que inicialmente rechazaba. No era por falta de deseo, sino debido a su comprensión de la gran importancia y responsabilidad que conllevaba. Para un evento de tal magnitud, era esencial sentirse plenamente preparado para actuar en un escenario de alcance mundial. Afortunadamente, la rompió", dijo Alex Hoyer ayer en una conferencia de prensa de Fiestas de Octubre, en Guadalajara, previa a su show de apertura a la banda internacional Black Eyed Peas.

"Estoy extremadamente orgulloso de ella, sobre todo porque se atrevió a enfrentar sus miedos. Danna se preparó intensamente; practicaba el himno a diario y lo repetía. Verla desempeñarse de esa manera nos conmovió a todos, y la arena se emocionó. Me alegra mucho verla alcanzar uno de sus sueños, ya que era algo que deseaba profundamente, pero quería estar completamente lista. Creo que eligió el momento adecuado, y para mí, fue una experiencia hermosa".

Hoyer, quien es hijo de Nestor Daniel Hoyer, miembro del grupo venezolano Los Terrícolas, y la cantante mexicana Loly Hurtado, lleva tres años de relación con Danna Paola. En esta etapa de su noviazgo, ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. De hecho, tanto Alex como Danna están trabajando en sus propios álbumes.

"En nuestra relación, tenemos muchos planes, ya que ambos somos apasionados creadores. Nos enfocamos en nuestras carreras; ella está preparando un álbum, y yo también tengo proyectos musicales en marcha.

"Además, tenemos colaboraciones que pronto verán la luz. Para nosotros, es crucial brindarnos apoyo mutuo. Ambos tenemos metas personales muy importantes, y en este proceso, estamos fortaleciendo nuestra colaboración. Danna está involucrada en todos los aspectos de mi proceso creativo, y yo también la respaldo en su carrera", compartió Alex.

Con 26 años de edad, Alex Hoyer hizo su debut en la escena artística a los 15 años. Actualmente, se encuentra preparando su primer álbum de larga duración, que planea lanzar a principios de 2024.

"Mi álbum está en una fase emocionante, ya que he estado profundamente involucrado en su producción y composición desde el principio. Esto me ha permitido expresarme de la manera que deseaba. El material reflejará quién soy realmente y contendrá influencias de mi infancia. Aunque he experimentado algunas etapas menos activas en mi carrera, nunca he dejado de trabajar. Comprendo que esta es una carrera de largo plazo que requiere paciencia. Mis padres y otras figuras importantes me han ayudado a entender este proceso", agregó el artista.