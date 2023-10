María León: entre Vaselina y nueva música

GUADALAJARA, Jalisco .-Interpretar a Sandy en el musical Vaselina, es uno de los papeles más retadores para María León, aunque también significa el más honorífico hasta ahora.

Y es que inicialmente, la cantante tapatía iba a realizar otra actuación, pero se dio la oportunidad de que fuera la protagonista.

"No pudo estar Sasha (Sokol) en la producción, ella originalmente iba a realizar el papel, y entonces me propusieron hacer Sandy a mí. Agradezco que me hayan tenido ese voto de confianza y también con esa responsabilidad es que lo tomo.

"En ese sentido, desde que arrancamos la primera temporada ha sido todo un reto, cada función es ver qué más puedo hacer y ofrecer con este personaje", dijo la artista de 37 años.

El musical ya cumplió su primera temporada con poco más de 60 representaciones y a partir del 20 de este mes inicia el segundo periodo de funciones en la capital mexicana, para iniciar gira por el País a partir del próximo año.

Vaselina, que también cuenta con estrellas como Angélica Vale y Andrea Legarreta, llegará a Guadalajara el 20 de enero con dos funciones en el Auditorio Telmex: 17:00 y 20:30 horas.

Prepararse físicamente para su actuación en el escenario es también parte fundamental para María León, aunque esta es la parte más sencilla para ella, pues es un hábito que disfruta hacer en su día a día.

Hacer deporte como el pole dance y otras disciplinas la mantienen en forma y le ayudan a no perder su equilibrio emocional, y las críticas, como las que recibió hace poco en redes sociales por su marcado abdomen, no le quitan la tranquilidad.

"No soy muy vanidosa, pero sí muy dedicada y el cuerpo que luzco es una consecuencia de lo que necesita el personaje, y la verdad es que también hacer ejercicio es un hábito que tengo desde hace muchos años.

"El que den opiniones sobre mi cuerpo o los cuerpos ajenos, no son prioridad. Yo me siento afortunada, quiero mucho mi cuerpo por lo que hace por mí y por eso me gusta cuidarlo, porque al final me ha aguantado mucho, muchas desveladas y mucho trabajo", expresó.

León adelantó que viene en camino nuevo disco, por lo pronto ya lanzó el primer sencillo llamado "Hola, me llamo María".