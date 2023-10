Uriel Carmona mantiene respaldo en Congreso de Morelos

CUERNAVACA, Mor

Los diputados sólo coincidieron en la demanda de entregar resultados sobre el feminicidio de su compañera Gabriela Marín Sánchez, asesinada hace justamente un año cuando se estacionó en una farmacia para comprar artículos para su bebé.

Carmona Gándara los invitó a revisar de forma privada la carpeta de investigación, y a la pregunta de cuánto tiempo necesitaba para ofrecer resultados, contestó que no podía ofrecer un tiempo.

Al margen de esa exigencia, durante el resto de la comparecencia las expresiones de los legisladores se dividieron. Los diputados identificados con el G-15, mayoría en el Congreso, realizaron una defensa férrea del fiscal.

El diputado de MC, Julio César Solís le preguntó si era culpable de los tres cargos que se le imputan en el feminicidio de Ariadna Fernanda y de no aprobar los exámenes de control y confianza, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

"No señor diputado, por supuesto que no soy responsable de esos señalamientos. No tengo nada de que avergonzarme", respondió el fiscal desde una lateral de la tribuna legislativa, donde fue evidente las ausencias de la fiscal contra los feminicidios Fabiola García Betanzos y del coordinador general de Servicios Periciales, Samuel Nava, dos servidores que certificaron la necropsia de ley de Ariadna Fernanda.

Agregó que tiene las evaluaciones correspondientes y precisó que ese requisito administrativo no puede estar por encima de la soberanía de un estado. También dijo a los diputados que no piensa separarse del cargo y atenderá los procesos en su contra, porque el sistema jurídico se lo permite.

En su oportunidad, la diputada de RSP, Erika Hernández Gordillo, pidió conocer el costo de la investigación, integración y la conclusión de una carpeta de investigación por feminicidio, sin embargo, el fiscal no supo responder y se comprometió a enviar datos por escrito.

Luego el legislador de Morena Arturo Pérez Flores lo insto a separarse del cargo por los nulos resultados, y en respuesta el fiscal afirmó que el procedimiento para separarlo del cargo está establecido en la ley y por lo tanto se ajustará al Estado de derecho.

Casi en paralelo llegó la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco hacia el Congreso de Morelos para remover al fiscal porque la ley cita que el titular de la dependencia no puede estar sujeto a proceso penal, como ocurre con Carmina Gándara.

A la comparecencia tampoco acudieron los cuatro legisladores de Morena, mencionados por la secretaria de Gobernación como aliados del fiscal morelense.