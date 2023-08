Festivo adiós

Ciudad de México

En un ambiente festivo, entre flores y música, cientos de personas, incluidas las luminarias musicales Bono de U2 y Bob Geldof, de Boomtown Rats, despidieron a Sinéad O´Connor antes de ser enterrada.

Seguidores de la intérprete, quien falleció el 26 de julio a los 56 años en su departamento en Londres, armaron un cortejo fúnebre en Bray, ciudad donde vivió la estrella durante 15 años antes de mudarse a Londres y donde descansarán sus restos.

Los presentes aplaudieron y arrojaron flores a la parte delantera del coche fúnebre que llevaba su ataúd, mientras otro vehículo con banderas LGBTQ+ ponía sus canciones, que la gente no dudó en cantar.

LA PROCESIÓN

Flores y muchas muestras de cariño sobraron en el adiós a la cantante

En un momento dado, sonó "Natural Mystic", de Bob Marley, artista admirado por O´Conner. La procesión se detuvo frente a la antigua casa de la artista y aplaudieron durante varios minutos.

"Era tan rebelde, empoderadora e inspiradora, y mi madre odiaba que escuchara su música", comentó Ruth O´Shea, una de sus seguidoras que acudió al último homenaje con sus dos hijas.

"Sinéad, gracias por habernos oído y habernos respondido. Perdón por herirte el corazón", decía un mensaje colocado frente a la puerta de su casa.

Una pancarta con la leyenda "Irlanda ama Sinéad" apareció el domingo con letras blancas y nueve metros de altura en una colina cerca de Bray.

Además de su música, la cantante se hizo célebre por sus posicionamientos en favor de las mujeres y su denuncia de los abusos sexuales en la Iglesia católica irlandesa.

SIEMPRE ALZÓ LA VOZ

De U2 Bono,The Edge y Bob Geldof, de Boomtown Rats.

"Significó mucho para mí cuando era joven, su música, su primer álbum, mi primer concierto. La admiraba tanto porque usó su voz para defender a los refugiados, a la comunidad LGBTQ+ y para denunciar el racismo", comentó Verónica, mujer irlandesa que viajó durante la madrugada, desde el oeste del país, para presentar sus respetos a su ídolo, al medio español El Mundo.

"Representaba el poder femenino, el poder de las mujeres, la que decía la verdad sobre lo que no estaba bien, sobre cosas que eran inapropiadas. Habló en nombre de los que no tenían voz y fue perseguida por ello. Me enseñó a tener coraje", agregó Sarah, de 41 años, y originaria de Dublín.

Sinéad O´Connor será enterrada en una ceremonia privada en compañía de su familia y amigos cercanos.

HACEN RITO MUSULMÁN

En la procesión estuvo muy bien acompañada.

Previamente, los familiares de la intérprete de "Nothing Compares 2 U", canción escrita por Prince, asistieron a un servicio funeral privado de un rito musulmán, según El Mundo.

Al evento acudieron Michael D. Higgins, Presidente de la República de Irlanda, y Leo Varadkar, Primer Ministro.

Incluyeron plegarias del jaque Dr. Umar Al-Qadri, del Centro Islámico de Irlanda, ya que la cantante se convirtió al islam en 2018 y adoptó el nombre de Shuhada Sadaqat.

"Dotada con una voz que conmovió a una generación de jóvenes, podía hacer llorar a los oyentes por su resonancia de otro mundo", dijo Al-Qadri. "El pueblo irlandés ha encontrado durante mucho tiempo consuelo en las canciones de los sufrimientos de esta morada más baja, y Sinéad no fue una excepción, y al compartir ese consuelo, trajo alegría a innumerables personas en todo el mundo".

SIEMPRE IRREVERENTE

O´Connor, quien se crió como católica, se convirtió en una figura controvertida después de que rompió una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, en 1992.

