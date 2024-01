Dan de alta a Paolita Suárez del Hospital tras agresión de su pareja

"Traigo aquí una férula por parte de que me acomodaron la nariz, que la traía un poco desviada, voy a durar 10 días así y en el ojo traigo como sangre molida" dijo.

Entre lágrimas, Paolita dijo sentirse mal por haber sido agredida por una persona que ella estimaba, y que solo espera que este tema pase rápido.

"Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya qué pensar, solamente quiero que termine ya", finalizó