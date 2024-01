Revelan video de Paola Suárez cayendo del balcón tras discusión

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas", fuera a dar al hospital tras ser golpeada por su prometido, en redes sociales revelaron el momento exacto en que la influencer saltó desde un segundo piso para perseguir al agresor.

Por medio de la plataforma X, el programa "De Primera Mano", de Nacho Lozano, mostró cómo cae la amiga de Wendy Guevara, luego de que su pareja estuviera a punto de irse en motocicleta.

En la grabación se aprecia el instante en que cae de pie en la parte trasera de una camioneta y se baja de ella para perseguir a su prometido.

Finalmente, al no lograr su objetivo de irse, la pareja de Paolita huye corriendo.

Paola Suárez anuncia demanda contra su prometido tras ser golpeada

Por medio de un live en Instagram, del pasado 11 de enero, la influencer dio a conocer la presencia del ministerio público en el hospital y aseguró que ya tomó acciones legales.

"Ya puse mi demanda y a ver qué pasa más tarde", comentó.

En la grabación, se aprecia a Paola con el rostro hinchado, lo que ha ocasionado que la influencer se sienta cansada. "Yo creo que me voy a dormir un rato, porque sí me siento bien mal".

¿Qué le pasó a Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas"?

Wendy Guevara, amiga de la influencer, indicó en una transmisión en YouTube que fue violentada por su novio y requiere de una cirugía.

De acuerdo con Wendy Guevara, Paolita tiene un hematoma en el ojo, por lo que es necesario que se desinflame para que los médicos evalúen si no presenta algún daño, además de que se le desvió el tabique nasal.

Además, acusó al novio de Paola Suárez de haber golpeado a su amiga, aunque dijo que no querían decir nada hasta que ella lo denunciara, pese a que fue violentada desde las 7 de la mañana. "Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada... ni Evelyn, ni nadie, ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera".