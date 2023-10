Sin miedo a morir

Ciudad de México

Aunque ha estado en remisión de su cáncer por 12 meses, Sam Neill no canta victoria y está preparado para lo peor en cualquier momento.

Sus doctores, mencionó en el programa Australian Story, le han dicho que sus medicamentos pueden dejar de funcionar abruptamente.

"No estoy, de ninguna manera temeroso por morir. Eso no me preocupa, nunca me ha preocupado desde el inicio. Pero me molestaría (morir), porque hay cosas que todavía quiero hacer", admitió el actor neozelandés.





De 76 años, la estrella de la franquicia Parque Jurásico fue diagnosticada con etapa 3 de linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo de cáncer en la sangre muy agresivo.

La quimioterapia, el primer tratamiento al que se sometió, no dio buenos resultados, así que cambió a un medicamento experimental que le ha resultado, hasta ahora.

AGRADECIDO

Neill escribió sobre su experiencia con el cáncer en su libro de memorias, "Did I Ever Tell You This?", que llegó a las estanterías en marzo pasado.

Neill subrayó que se encuentra inmensamente agradecido por todo lo que ha vivido y que estar despierto y consciente le basta para ser feliz.