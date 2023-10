Desmiente detención

Ciudad de México

Sergio Mayer desmintió los rumores de que había sido detenido. A través de un video en redes sociales el actor afirmó que se encuentra lejos de problemáticas legales a pesar de las controversias en las que se ha visto involucrado en los últimos días.

El exGaribaldi, de 57 años, había preocupado a sus fans ante la noticia de una supuesta detención y aunque fue buscado por este medio para aclarar su situación, Mayer prefirió hacerlo en un clip de poco más de dos minutos donde sentenció: "Todo eso es mentira, no hagan caso de eso".

CIBERDELINCUENCIA

"Quiero denunciar el hecho y advertir a usuarios de redes sociales y a fans del riesgo de abrir enlaces donde dicen que fui detenido y así van a poder evitar que sean víctimas de la ciberdelincuencia y de que les roben sus datos", aclaró Mayer.

Hace unas semanas la periodista Anabel Hernández publicó el libro "Las señoras de narco", donde menciona las relaciones entre varias personalidades del mundo del espectáculo con capos del crimen organizado. En él menciona a Sergio Mayer, quien señaló puede ser una de las razones por las que se le vinculó a una detención.

SEÑALADO EN LIBRO

"La periodista solamente vende libros, a eso se dedica, no tiene nada que pueda presentar en mi contra más que dichos, chismes y diretes y si las tiene por ahí, como dice, que haga la denuncia correspondiente a las autoridades y no solamente esté lucrando y utilizando mi nombre en sus novelas de ficción", agregó.





Además, el exdiputado sugirió que la desinformación y ataques en su contra se deben a una estrategia política por parte de funcionarios que quieren desacreditarlo en la competencia por nuevos cargos en el gobierno. Mayer ha manifestado su interés por seguir en algún cargo público.

ATAQUE POLÍTICO

"No es casualidad los ataques y calumnias en mi contra justo en vísperas de unas próximas elecciones para el 24 (2024), a ver, en política no hay coincidencias", señaló.

"La intención de dañar mi imagen y reputación con noticias falsas es porque quizá esté incomodando a algunos grupos de poder que me pueden ver como una posible amenaza en el contexto electoral y por eso recurren a noticias de campañas sucias para desprestigiar y descalificarme a través de noticias inventadas", agregó.

EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Sergio Mayer, Cantante y exdiputado "La intención de dañar mi imagen y reputación con noticias falsas es porque quizá esté incomodando a algunos grupos de poder que me pueden ver como una posible amenaza en el contexto electoral."

Y se desvinculó del caso de la iglesia La luz del mundo luego de que aparece en una escena del documental acerca de este caso con el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien fue condenado a más de 16 años de prisión por cargos de abuso sexual contra menores. Sergio destacó que sólo estuvo presente en el evento y se tomó una foto con García como lo hacer regularmente con muchas personas.

"No pertenezco ni he pertenecido a ningún movimiento religioso, ese día conocí al líder de La luz del mundo y él mismo transmitía el fenómeno social del que estaba viendo, yo fui testigo. Yo no participe ni autorice dicho evento, la única que podría darles respuesta con respecto a ese tema es la titular de la Secretaría de cultura Alejandra Frausto, ella les va a poder aclarar todas sus dudas".