Partida en dos

Si la cineasta Michelle Garza Cervera diseñó así al ente en su ópera prima, que se estrena en 800 cines mañana, es porque su intención era que representara los quiebres que vive una mujer, particularmente con el tema de la maternidad.

"Hay una construcción social bastante terrorífica al respecto de no seguir los caminos tan marcados de la familia clásica, nuclear y la domesticidad. Para para las que no seguimos esos rumbos o estamos dudando si los queremos, está la amenaza social de que vas a morir solitaria y deprimida", resaltó la directora en entrevista.

"Gracias a movimientos como el feminismo vamos logrando cuestionarnos si los queremos o los tomamos por miedo, eso es algo que tenía en mi vida personal. Huesera tiene que ver con construir un personaje que empieza a cuestionarse su vida entera, aunque sea una que no tendría que ser tan terrorífica".

En la cinta, aclamada por la crítica y premiada en los festivales de Sitges, Tribeca y Morelia, Valeria comienza segura de sus deseos de ser madre junto a su esposo Raúl (Alfonso Dosal).

Todo cambia cuando una noche ve a un vecino saltar de su balcón y los restos, ensangrentados sobre el pavimento, se arrastran por el suelo para perseguirla, lo que la lleva a refugiarse en personas que dejó en el pasado.

"Valeria habla de una mujer que está en su centro, se ve en el control de su cuerpo, y poco a poco esa ansiedad que no está atendiendo de las cosas que no quiere ver de su propia vida y los cambios que está viviendo la llevan a perder ese control.

"La entidad parte de esa ansiedad que tiene el personaje, se va manifestando en su vida que poco a poco llega a partirle el cuerpo por completo", explicó la directora.

El diseño de su criatura se basó tanto en el mito fronterizo de la huesera, sobre una mujer que arma un esqueleto y le da vida para dejarlo correr por el desierto, como en la escultura Maman de Caroline Bourgeois, una araña gigante con la que la artista representó la maternidad.

Garza Cervera contó que tras las proyecciones de Huesera se le han acercado muchas mujeres que compartían sus reflexiones sobre la presión por tener hijos y ser buenas mujeres, algo que para ella confirma que el cine de terror permite conversaciones profundas.

"Aquí hay una entidad que parece externa, pero que al final de cuentas funciona y atraviesa la vida de una mujer. Todo sí partió de lo más personal, luego lo empecé a ver y veo que habita en todas las casas.

"Ante personajes como Valeria, a veces las familias deciden negarles la existencia, no hablar de ellas, no contar sus historias. En el caso de mi hogar, me parece que hizo mucho daño que estas historias no se contaran. El simple hecho de ponerlas en la luz va a cambiar las cosas", opinó.