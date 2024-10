Comunidad literaria reacciona al Nobel de Literatura para Han Kang

Con la noticia del Premio Nobel 2024 a la escritora surcoreana Han Kang (Gwangju, 1970), ganadora, además, del Booker Internacional en 2016, las redes sociales se han llenado de fotografías, noticias, felicitaciones y mensajes sobre la narradora que, para algunos, no es del todo desconocida.

Desde enfatizar la calidad de su obra hasta el hecho de que se trata de una escritora mucho más joven que una buena mayoría de los ganadores del Nobel, los mensajes de varias escritoras y escritores dieron muestra de la recepción que el anuncio de la Academia Sueca dejó en el ámbito local.

En la red social X, la escritora Tania Tagle dejó un tuit breve sobre el que quizá es el libro más famoso de Han Kang (y el que la hizo ganadora del Booker): "Oigan es que sí qué cosa brutal es "La Vegetariana", escribió.

La poeta Isabel Zapata externó en la misma plataforma: "La surcoreana Han Kang, que acaba de ganar el Nobel, es autora de una de las novelas (y poesía, meditación) más hermosas que he leído últimamente: "Blanco"".

"Blanco", por cierto, compitió en 2018 por el Booker Internacional, cuando lo ganó Olga Tokarczuk, quien también es Premio Nobel de Literatura.

Julia Santibáñez celebró, como una buena noticia que Han Kang es "mujer, autora fuera del mercado dominante. La mala (pero se puede remediar): aún no la he leído".

En los mensajes de dos narradores, Julián Herbert y Juan Pablo Villalobos, no faltó el humor. Herbert retomó un chiste, que se ha vuelto constante cada que se anuncia el galardón, y le dio un pequeño giro: Se me hace injusto que, como sucedió con Borges, cada año se difunda la noticia de que Murakami no ganó el Premio Nóbel. Se me hace injusto con Borges".

Villalobos, señaló, con un poco de ironía, que Kang es una autora joven si se piensa en los ganadores de ediciones pasadas: "El Nobel de literatura para una autora nacida en los 70: no entendí si el Nobel rejuveneció o si ya estamos viejos".