Apasionada del arte

Mirella Lucero tiene una basta preparación: es maestra en Metodología de la Enseñanza, licenciada en Educación, profesora normalista diplomada en Promoción y Gestión de la Cultura, Habilidades Directivas y Desarrollo de la Familia e instructora de dibujo y pintura, y eso es el aval que le ha permitido tener ya una trayectoria en el arte.

Su inicio en la plástica fue ya hace algunas décadas, ya que en 1976 inició con el estudio formal en el Taller de Dibujo de Nicandro Puente, en la Casa del Arte de Ciudad Victoria. De niña era la alumna que dibujaba en el aula, después la maestra que intervenía los muros escolares y así fueron sus comienzos, que ahora toman forma en bellos lienzos.

Respecto al estilo que maneja en sus obras, Guzmán Flores comentó: "El estilo figurativo con intención didáctica, ya que me permite representar escenas y objetos identificables a simple vista debido a que la labor docente que he realizado, generalmente la he acompañado de narrativas visuales".

Su pasión es la plástica.

Para esta maestra y artista pintar implica mucho más de lo que cualquiera podría pensar: "Pintar es un acto de amor que implica decisión y creatividad al escoger lápices, pinceles o pigmentos para crear formas.

La pintura me brinda la posibilidad de plasmar emociones y sensaciones personales a través de la interacción de experiencias e ideas que se concretan en imágenes a través de puntos, líneas y bocetos".

Ya años atrás la maestra trabajó con estudiantes realizando murales en varias escuelas; sobre si aún sigue con los proyectos de muralismo, explicó: "Sí, en 2005, como homenaje a la vida y obra del pintor muralista tamaulipeco Nicandro Puente (1953 - 2005), en compañía de mi hija Thamara Puente Guzmán fundamos en Reynosa la Red Infantil y Juvenil de Muralismo Comunitario Nicandro Puente.

Con distintas generaciones de la RIJMCNP hemos intervenido los muros del edificio operativo del DIF, la preparatoria ´José de Escandón´, el muro de la lectura de la FILIJ, primarias ´Club Rotario´ y ´Benito Juárez´, en Reynosa; en Tampico la biblioteca ´Rafael Ramírez Heredia´ en el metro, así como las bardas del kinder público en Benito Juárez, Nuevo León".

Además, agregó: "Con la Red se han desarrollado Jornadas de Autorretratos en La Villa e Hidalgo, Tx. Reynosa, Miguel Alemán y Cruillas Tamaulipas; en Creel Chihuahua, Real de Catorce y Huichihuayan SLP.

En la modalidad virtual, durante el confinamiento, se logra la participación de niños y jóvenes con motivo del XV aniversario de la agrupación".

Mirella ha plasmado su arte ya en decenas de lienzos que le han llevado de 10 días a menos, o meses, considerando medidas, técnica y circunstancias y ha tenido la oportunidad de exhibirlas en Casa del Arte de Ciudad Victoria, Tamaulipas; centros culturales Villa Coapa, Tlalpan e Ignacio Ramírez, de CDMX; biblioteca de Hidalgo, Texas, Primer Festival Artístico y Cultural de UT, Parque Cultural Reynosa, Galería de IRCA y Casa de Ladrillo de Río Bravo, Tamaulipas.

Y respecto a planes para exponer este 2023, afirmó: "Sí, está el proyecto de una muestra colectiva que aborde la cultura binacional propia de nuestra idiosincrasia reynosense".

BIEN PREPARADA

Taller de dibujo, con Nicandro Puente, en la Casa del Arte ITBA de cd Victoria, Tamaulipas.

ITBA de cd Victoria, Tamaulipas. Taller de muñecas surrealistas de Mayra René.

Taller de cartonería Catrinas del Noreste IRCA.

Taller para el Desarrollo del muralismo e iniciativa creativa al Mural IRCA.

Taller de Percepción Distinta con Shino Watabe SIAMARM.