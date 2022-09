Crea Puma colección inspirada en Frida Kahlo

La línea forma parte de la iniciativa 'She Moves Us', la cual busca llenar de fuerza a las mujeres para que hagan lo que más les apasiona, mostrando su autenticidad y su voz.

Frida Kahlo es un referente del empoderamiento femenino y ahora, su filosofía se plasma en prendas y calzado creados específicamente para las necesidades de las damas.

"Tengo la frase de vida de "juntas somos más fuertes" y realmente lo creo, cuando conocí el movimiento 'She Moves Us', que busca celebrar a las mujeres y empoderarnos entre nosotras para lograr nuestros objetivos, me pareció único", dijo Notni.