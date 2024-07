Beatriz Gutiérrez Müller comparte su nuevo libro 'Feminismo Silencioso'

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartió este viernes un adelantó de su último libro titulado "Feminismo silencioso", en el que asegura que no hablar, no significa callar, ya que también puede ser una forma de protesta.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la publicación, editada por Planeta, es un homenaje a las mujeres de México.

"Este libro, 'Feminismo silencioso', de verdad, de todo corazón, es un homenaje a todas las mujeres de México. No se necesita hablar para saber que estamos ahí y no hablar no significa callar. No, no significa callar, también puede ser una forma de protesta" Beatriz Gutiérrez

Al dar lectura a una parte del capítulo cuatro del libro, la historiadora explicó que el texto es una larga reflexión sobre lo que ha vivido durante este sexenio y su elección de mantener un "silencio público".

"Una de las cosas que me ha caracterizado ha sido el silencio público, yo así lo asumí. Así imagino que son los monjes budistas en sus monasterios. Algo parecido me ha pasado.

"Estar como en un monasterio, escuchando el ruido externo, las voces de otros, y cómo resuenan en mí y las proceso y las digiero, si es posible, no siempre ha sido posible. Y en el silencio medito, y busco acomodar ese horizonte de los demás, que tiene forma de palabra y también de silencio, al mío propio, a mi universo", expresó.

En el video, la investigadora consideró que actualmente se piensa que el silencio se ha diluido, debido a la gran cantidad de opciones de comunicación que existen y el rápido progreso y cambio de la tecnología.

"Las redes sociales son enaltecidas y, en general, quien hace uso del internet puede 'romper el silencio', frase carrasposa que leo a menudo y que se presenta como la voz de alguien que se hallaba en mutis, aguantándose.

"Y, de pronto, a raíz del desespero por expresar lo que le ahogaba, de manera casual, lo hace en público a alguien que lo divulga o lo confiesa en su cuenta o perfil, y fue algo así como una liberación", relató.