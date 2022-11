Extiende su reinado

´Pantera Negra: Wakanda para siempre" extendió su reinado en la taquilla en su segunda semana de estreno con 67 millones en ventas de boletos durante el fin de semana, según estimaciones de los estudios de ayer domingo, mientras que "She Said", sobre la investigación periodística sobre Harvey Weinstein tuvo problemas en su estreno general.

Después su lanzamiento de 180 millones, la secuela de "Black Panther" de Ryan Coogler se deslizó un 63% en su segundo cuadro. En camino a más de 1,300 millones en ventas de boletos, la "Pantera Negra" original se mantuvo inusualmente bien, cayendo solo un 44,7% en su segundo fin de semana de 2018. Pero los lanzamientos más recientes de Marvel han visto caídas similares o ligeramente peores. "Thor: Love y Thunder", "Spider-Man: No Way Home" y "Black Widow" disminuyeron un 68% en su segundo fin de semana.

"She Said".

EL LUTO LOS ENALTECE

"Wakanda para siempre" hecho a raíz de la muerte de la estrella de T´Challa Chadwick Boseman, protagonizada por Letitia Wright, Angela Bassett y Tenoch Huerta. Ha acumulado 546 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento y debería seguir impulsando las ventas durante el próximo fin de semana festivo del Día de Acción de Gracias.

La novedad principal de la semana fue "El menú," la sátira de alta cocina de Searchlight Pictures protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, quien interpreta a un vengativo chef famoso. "El menú," dirigida por el veterano de "Succession" Mark Mylod, recaudó 9 millones en 3.100 lugares. Con una calificación de 90 % de productos frescos en Rotten Tomatoes, el thriller clasificado R bien revisado está atrayendo a suficientes fanáticos de Taylor-Joy como para superar a la mayoría de las obras de arte y ensayo más atrevidas universales "Ella dijo" fracasó con 2,3 millones de dólares en 2.022 salas de cine.

"El Menú".

LA CAÍDA DEL MAGNATE

La película, protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan como las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor, sirvió como el propio tratamiento de Hollywood de la caída del magnate del cine Harvey Weinstein en la gran pantalla; un cautivador thriller periodístico moderno, y el público le dio una "A" CinemaScore. Las expectativas de taquilla nunca fueron particularmente altas para la película de 30 millones de dólares, dirigida por Maria Schrader, pero fue ampliamente aplaudida por abordar el infame escándalo #MeToo.

"Adán negro".

LA SORPRESA

La mayor sorpresa del fin de semana provino de una serie de transmisión de fondos colectivos sobre la vida de Jesús. los primeros dos episodios de la tercera temporada de "The Chosen", distribuida por Fathom Events, recaudó 8.2 millones en 2,009 cines. Fathom Events es propiedad de AMC Theatres, Cinemark Theatres y Regal Cinemas, y se especializa en programación alternativa en breves funciones teatrales. En "The Chosen", Fathom encontró una audiencia considerable en la serie religiosa. El año pasado, Fathom también distribuyó Christmas with the Chosen: The Messengers, que, con 13 millones, se ubica como el mayor éxito de la distribuidora.

"Huesos con todo" de Luca Guadagnino protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet como jóvenes caníbales debutó en cinco cines antes de expandirse a nivel nacional . El aclamado lanzamiento de MGM abrió con 120,000, lo que le da un promedio por pantalla de 23,983. El drama autobiográfico de Elegance Bratton, "The Inspection", sobre su alistamiento en la Infantería de Marina durante la era "No preguntes, no digas". El lanzamiento de A24 obtuvo un promedio por pantalla de 13,188.

"Drishyam 2".

SÍ LOS NÚMEROS