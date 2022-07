Harry Styles volverá en la siguiente película de Marvel

Si no fue suficiente la conmoción de ver a Harry Styles encarnar a Eros, el hermano de Thanos, en la escena poscréditos en "Eternals", el jefe de Marvel confirmó que el cantante volverá al universo cinematográfico de la franquicia, sin embargo, no reveló en cuál de las próximas producciones será en la que aparezca el intérprete de "As it was".

Si bien, la aparición de Styles en "Eternals" (2021) no duró más que un minuto, durante la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con 2022), el representante de Marvel, Kevin Feige, indicó que todavía hay Harry para rato, pues el músico volverá a ser integrado en alguna de las películas que formarán parte de la "fase cinco" del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con su papel de Starfox o Eros, pero no precisó en cuál.

En la escena poscréditos, Eros y Pip, el trol –al que el actor Paton Oswalt presta su voz- hacen su primera presentación. Pip da a conocer al hermano de Thanos a un grupo de "eternos", entre los que se encuentra Thena, interpretada por Angelina Jolie, con quien Eros trata de coquetear, mientras asegura que está ahí para ayudarlos y rescatarlos, mientras que hace un par de bromas a lado de su acompañante.

Durante la presentación de la "fase cinco" de Marvel, Feige indicó que "las aventuras de Eros y Pip es algo muy emocionante para nosotros", pues son la clase de personajes que forman parte de ángulos sobrenaturales y cósmicos del UCM, por lo que dejó entrever que la historia de los dos amigos sólo está a punto de ser contada.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" y "The Marvels" son dos de los títulos que pertenecen a las producciones cósmicas de la franquicia, pero Kevin Feige no reveló en cuál de estas dos películas podría aparecer el cantante de 28 años.

En 2021, cuando se confirmó la participación de Harry en "Eternals", el cantante demostró el entusiasmo que le generaba unirse al UCM: "¿Quién no creció queriendo ser un superhéroe, sabes? Fue una gran experiencia y estoy muy agradecida de haber podido trabajar con [la directora] Chloé Zhao", ganadora del premio Oscar por su dirección en "Nomadland" (2021).

¿Qué sabemos de Eros/ Starfox?

Antes de llamarse Eros, fue nombrado como Eron, por su A'Lars y Sui-San, dos integrantes de los eternos, que también concibieron a Thanos, pero Eros tiene una personalidad muy distinta a la de su hermano.

Mientras que Thanos es de personalidad huraña con sed de poder, Eros es extrovertido y siente una gran atracción por otras personas y, sobre todo, es amante de la diversión. Sin embargo, llegara determinado momento en que Eros cambiará radicalmente su personalidad, luego de un episodio desencadenado por la crueldad de su hermano, pero de alma libre no terminara de unirse por completo a ningún grupo de superhéroes, en cambio, viajará al mundo habitado por humanoides para seguir saciándose de placer y conocer otros modos de disfrutar la vida.