Máximos triunfadores

CANCELAN POR SOLIDARIDAD

Originalmente planeada para ser un evento físico a transmitirse en vivo el domingo, al final la organización decidió lanzar un programa pregrabado, en especial luego de que varios invitados cancelaran su participación en el show en solidaridad con el Sindicato de Escritores de América (WGA, por sus siglas en inglés).

Pero aún con estos cambios, la ceremonia de premiación avanzó sin mayor complicación y generó mucho interés en redes sociales, en especial por los mensajes pregrabados de varios de los ganadores.

SE LUCE PILOTEANDO

Tom Cruise, por ejemplo, mandó un video de agradecimiento tras recibir el premio a Mejor Actuación en una Película por Top Gun: Maverick. En el clip, el nominado al Óscar aparece pilotando un avión.

Con el premio (la clásica palomera dorada de MTV) a sus espaldas, Cruise agradeció a quienes votaron por él por el apoyo hacia sus películas, y los invitó a ver la próxima entrega de Misión Imposible, en julio.

"Muchas gracias por este premio. Hago estas películas para ustedes. Los amo. Amo entretenerlos. Y saber lo mucho que disfrutan esas películas, cuánto las aprecian, no existe un mejor sentimiento.

"Espero que tengan un verano genial. Gracias de nueva cuenta por dejarme entretenerlos. Es un absoluto privilegio. Los veré en el cine", señaló el actor en el video, publicado en las redes de MTV.

SE LLEVA VARIAS PALOMERAS

Tom Cruise, aparecio pilotando un avión en la que iba su premio.

Además de premiar a famosos como Pedro Pascal, quien se llevó varias palomeras por su serie This is Us; Jenna Ortega, Taylor Swift y Selena Gomez, los MTV Movie & TV Awards ofrecieron avances de nuevas cintas.

Destacó el primer vistazo a la canción "Kiss The Girl" de la película en acción real de La Sirenita, de Disney, en donde se ve a Halle Bailey (Ariel) con Jonah Hauer-King (Príncipe Eric) mientras navegan en un bote y los animales a su alrededor les cantan.

TODO CAMBIA

Días antes de la premiación, que iba a ser conducida originalmente por Drew Barrymore, la organización de los premios lanzó un comunicado explicando el cambio de última hora.

"A medida que buscamos cuidadosamente la mejor manera de ofrecer el primer espectáculo de premios para los fanáticos que imaginamos que nuestro equipo ha trabajado tan duro para crear, nos estamos alejando de un evento en vivo", explicó Bruce Gillmer, productor ejecutivo de los MTV Movie & TV Awards.