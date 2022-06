Tenso y aterrador rodaje

{"quote":"Filmamos en una morgue real y como acababa de pasar lo del Covid-19 yo estaba aterrado porque ese lugar era para cuerpos con la enfermedad* Manolo Caro, Cineasta"}

El director de "La casa de las flores" se encuentra ahora en postproducción de los episodios que tienen como hilo conductor el secuestro de un niño, y que tentativamente llegarían a la plataforma Netflix en noviembre con un elenco encabezado por Alba Flores y Najwa Nimri, a quienes ya habían trabajado juntas en las series españolas "Vis a vis", y "La casa de papel".

DISFRUTA MÁS LA COMEDIA

"Filmamos en una morgue real y como acababa de pasar lo del Covid-19 yo estaba aterrado porque ese lugar era para cuerpos con la enfermedad; claro, ya estaba todo desinfectado pero por eso me gusta más la comedia, para pasarlo bien", comenta.

"Sagrada familia" fue una historia que ideó hace tres años y que se realizó en locaciones de Madrid, España, país europeo donde radica y ya realizó las series "Érase una vez... pero ya no" y "Alguien tiene que morir".

UN THRILLER

"Es un thriller, una historia muy oscura sobre el secuestro de un niño. A mí nunca me había pasado que enfermara, aunque me pasaba antes porque los actores eran complicados, pero ahora me enfermé por el tema, tantos días escuchar lo mismo y ver muertos, grabar en la morgue y esas cosas, no sé si lo voy a hacer mucho tiempo", detalla.

El realizador mexicano indica, bromista, que ya en la plataforma de streaming lo regañaron porque cada semestre cambia de género en sus historias.

"Ya hice un musical, algo de historia, comedias... yo digo que hay que probar, estoy en etapa de experimentación aunque me dicen que no lo diga. España me ha dado la posibilidad de ampliar mi carrera: amo mi país, pero ya tenía un estigma de ser director pop, mis detractores decían que era siempre lo mismo, que atendía a un público y pude quedarme haciéndolo muchos años, pero quería probar algo nuevo".

SU DEBUT

Caro debutó en cine hace nueve años con "No sé si cortarme las uñas o dejármelas largas", protagonizada por Ludwika Paleta, Zuria Vega y Luis Gerardo Méndez, que anteriormente había sido llevada al teatro.

Apenas el año pasado estrenó en la plataforma la serie "Érase una vez, pero ya no", con la participación de Sebastián Yatra y Mariana Treviño.

La fecha de estreno de Sagrada familia podría cambiar, pues indica el realizador, se atraviesa el Mundial de futbol en Qatar.