Cautiva por Amor: La nueva apuesta de TV Azteca en telenovelas

Después de seis años sin incluir telenovelas originales en su programación, TV Azteca apostará ahora a un melodrama, Cautiva por Amor, con figuras como Litzy, Daniela Castro, Plutarco Haza, Alejandra Lazcano y Osvaldo de León.

Venganza, redención, justicia y el tráfico de personas serán los ejes de la telenovela producida por Luis Merlo, recordado por su trabajo en Lo Que Callamos las Mujeres, y Luis Urquiza, productor y director de la película El Viaje de Teo.

"Protagonizar una telenovela en mi País con TV Azteca y el regreso de las telenovelas a su programación me hace sentir afortunada", expresó Litzy, en entrevista desde el Rancho Cuernavaca, en Morelos, donde graban algunas de las escenas.

Jazmín Palacios (Litzy) es una joven que fue secuestrada y parte de una red de tráfico de personas a cargo de Remigio Fuentes Mansilla (Plutarco Haza), un hacendado político refinado por su esposa Isabel Fuentes Mansilla (Daniela Castro).

"La gente está ávida de ver el verdadero melodrama de las telenovelas. No había trabajado porque no había una historia que me llenara desde Me Declaro Culpable (2018)", confesó Castro, quien compartirá créditos con su hija Danka.

"Para que las telenovelas puedan sobrevivir deben tener mejores producciones, ya no son estos cuartos de cartón en un foro, ahora se hacen en locaciones con fotografía tipo cine y guiones con temas actuales", advirtió Haza.

Remigio abusó de Jazmín e intentó matarla junto a su bebé; sin embargo, sobrevivió. Después de 12 años volverá a la hacienda de los Fuentes Mansilla para vengarse.

Jazmín enamorará a Fernando Fuentes (Erick Chapa), hijo de Remigio, y se casará para destruirlos, sin contar que encontrará el amor en Santiago (Osvaldo de León), un peón que es un policía infiltrado.

"Con el regreso de las telenovelas se nos está abriendo una oportunidad de trabajo para muchos actores, porque este es el inicio de muchos proyectos", reflexionó De León.

Mariángeles (Rossana Nájera) será el ama de llaves de la hacienda y se enamorará del hijo de los patrones.

"Soy una actriz que quiere hacer series, cine y teatro, pero no dejar el mundo de las telenovelas porque es algo con lo que crecí, me llena y me encanta porque me da la oportunidad de sentir y vivir cosas que día a día uno va perdiendo", puntualizó Nájera.

La telenovela más reciente de la televisora fue Educando a Nina, protagonizada por Cynthia Rodríguez en 2018.





Tras la cámara

- La telenovela estará conformada por 70 capítulos

- La locación, llamada Rancho Cuernavaca, en Morelos, es una gran casa principal, que tiene jardines con más de 5 mil metros de áreas verdes, kioscos para ceremonias, cascadas y lagos con lirios y una tradicional capilla.

- Esta casa se renta para eventos sociales como bodas, bautizos, primera comunión, XV años y corporativos.

- Ahí se han grabado series como Rosario Tijeras, con Bárbara de Regil, y Queen of the South, con Alice Braga.