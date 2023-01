Musicales y suspenso

ENCANTO AT THE HOLLYWOOD BOWL

Lin-Manuel Miranda, compositor de las canciones de la cinta que se convirtió en todo un fenómeno por su música, presenta al elenco de voces originales de la película, acompañados de una orquesta de 80 músicos y 50 bailarines, en el legendario Hollywood Bowl.

El show deja claro el potencial que tiene la historia y su música para quizás en un futuro ser montada en Broadway, donde Miranda ya ha ganado el Tony por In The Heights y Hamilton.

El especial es materia obligada para los fans de la cinta y para los amantes de los musicales.

EMILY THE CRIMINAL

Emily La Criminal es un sorpresivo y emocionante drama de suspenso, sobre una mujer en una encrucijada de la vida que encuentra la manera de hacer dinero fácil, pero peligroso.

La maravillosa Aubrey Plaza es Emily, una dibujante atrapada por la deuda de sus años de universidad, que se gana la vida repartiendo comida en Los Ángeles, aspirando a un mejor empleo relacionado con sus estudios.

Cuando recibe la oferta de hacer dinero de manera rápida rompiendo la ley mediante fraude de tarjetas de crédito, se destapa en ella la ambición de tenerlo todo, aunque cada día el negocio sea más peligroso.

STEP INTO... THE MOVIES WITH DEREK & JULIANNE HOUGH

Step Into... The Movies With Derek & Julianne Hough es un divertido especial donde los hermanos, ambos bailarines profesionales y estrellas de la TV, recrean grandes momentos de cintas musicales.

En el especial hacen números icónicos de Cantando Bajo la Lluvia, La Bella y la Bestia, Chicago, Fiebre del Sábado por la Noche, La La Land, Moulin Rouge y Dirty Dancing entre otros.

Son ayudados por invitados especiales, como la ganadora del Óscar Ariana DeBose (Amor sin Barreras) que se une a Julianne para realizar "All that Jazz" de Chicago, después de escuchar recomendaciones del director de la cinta Rob Marshall.