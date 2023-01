Meryl Streep se une a 'Only Murders in the Building'

La más reciente de estas es Meryl Streep, quien firmó esta semana de acuerdo con Deadline para unirse al elenco de la tercera temporada del show original de la plataforma de streaming Hulu, propiedad de Disney.

Only Murders in the Building sigue a Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Gomez), vecinos de un edificio del Upper West Side de Nueva York llamado Arconia, que se unen por su amor por los podcasts sobre crímenes reales.

Esa pasión los involucra en misteriosos asesinatos reales que ocurren a su alrededor.

En la primera temporada, descubrieron el homicidio de otro residente del edificio, Tim Kono (Julian Cihi), y en la segunda, revelan el asesinato de Bunny Folger (Jayne Houdyshell), mientras intentaban limpiar sus propios nombres.

Streep, ganadora de tres premios Emmy, tres premios Óscar y tres Globos de Oro, es mejor conocida por su trabajo en películas aclamadas por la crítica internacional, como La Casa de los Espíritus, Mamma Mia!, La Decisión de Sofia, Memorias de África, Kramer vs. Kramer, Julie & Julia y El Diablo Viste a la Moda.

De acuerdo con Hulu, la tercera temporada del show comenzará cuando Charles, Oliver y Mabel trabajen juntos para descubrir quién mató a Ben Glenroy (Paul Rudd). El último episodio mostró el fallecimiento de este personaje en el escenario mientras actuaba en una obra de Broadway junto a Charles.