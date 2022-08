A´Los Juegos del Hambre´

De acuerdo con el portal Deadline, la ganadora del Óscar actuará en un rol especial en The Ballad of Songbirds and Snakes, planeada para estrenar en cines el 17 de noviembre de 2023.

La nueva película de la franquicia de Lionsgate se basa en el libro homónimo de 2020, mismo que tiene lugar décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre.

LA HISTORIA

"La historia de la precuela se centra en Snow, de 18 años, quien eventualmente se convierte en el líder tiránico de la distopía conocida como Panem", se explicó en un comunicado de prensa.

En la película, Snow (que en la franquicia fue interpretado de adulto por Donald Sutherland) es elegido para ser mentor durante los décimos Juegos del Hambre, un evento televisado en el que los adolescentes son elegidos por sorteo para luchar hasta la muerte.

ANTAGONISTA

Viola Davis dará vida a Volumnia Gaul, la mente maestra detrás de los diabólicos combates a muerte entre adolescentes. Tom Blyth será el joven Coriolanus Snow; Rachel Zegler la tributo Lucy Gray Baird; Hunter Schafer será Tigris, la prima y confidente de Snow, y Peter Dinklage como el Casca Highbottom.

"Las películas de Los Juegos del Hambre siempre se han destacado por su reparto excepcional, y estamos encantados de continuar con esa tradición con Viola Davis como Volumnia Gaul. Su formidable y poderosa presencia agregará capas de complejidad y amenaza a esta historia", dijo Nathan Kahane, presidente de Lionsgate Motion Picture Group.

"Dr. Gaul es tan cruel como creativa y tan temible como formidable. El conocimiento de Snow como operador político se desarrolla en gran parte debido a sus experiencias con ella como la figura más importante de los juegos", dijo en un comunicado de prensa el cineasta Francis Lawrence, quien dirigirá la precuela; él lideró las tres últimas películas de la saga.

Nina Jacobson y su socio Brad Simpson serán los productores de esta nueva entrega, que cuenta con el apoyo total de la escritora Suzanne Collins, autora de los libros de Los Juegos del Hambre.