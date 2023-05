Personas "monitorean" salas de cine para "burlarse" de "La Sirenita"

CIUDAD DE MÉXICO

"En México, durante el estreno de La Sirenita, varias personas estuvieron 'monitoreando' cuántas personas asistieron a las salas de cine para verla, y andan celebrando que fueron pocas", se lee en el tuit.

Aunado a ello, detalló: "Gente celebrando que la película protagonizada por una mujer negra no tuvo éxito porque ellos querían que la protagonista fuera blanca. Cuando es una película para niños y niñas, no para señores conservadores. Ah, pero no es racismo".

Ante ello, usuarios de redes sociales no dudaron en responder ante dicha noticia.