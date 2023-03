El universo de los Oscar pertenece a 'Everything Everywhere'

Soñaron con universos de salchichas, rocas de ojos saltones y "Raccaccoonie". Pero Daniel Kwan y Daniel Scheinert, en este mundo o en otro, nunca imaginaron el tipo de éxito arrollador que tendría " Everything Everywhere All at Once" en la ruta de los Oscar .

"Parece que a veces estamos en nuestra película", dice Scheinert. "En algún momento nos sacarán de esta broma y volveremos a nuestras propias vidas y diremos: 'Oh, ¿no sería genial? Demasiado.'"

Sin embargo, "Everything Everywhere All at Once" se ha convertido en el más improbable de los pesos pesados de los Premios de la Academia . Un indie absurdo que combina el existencialismo y todo tipo de bagels, lanzado en marzo del año pasado, no solo se dirige a algunas posibles victorias en los Oscar el 12 de marzo. Está a punto de arrollar.

Es la favorita para ganar Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Michelle Yeoh , Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan y potencialmente Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis.

Una película con kung fu al estilo de una riñonera sobre una mujer de mediana edad que declara sus impuestos está en camino a los mejores éxitos de taquilla ("Top Gun: Maverick" ) y Spielberg ( "The Fabelmans" ), por igual.

Si "Everything Everywhere All at Once", nominada a los 11 principales premios Oscar y ya ganadora de los gremios de productores , actores y directores predictivos , gana la mejor película, será uno de los ganadores más anti-Oscar de la historia.

Entre otras hazañas históricas, es casi seguro que será la primera ganadora de la mejor película en presentar tapones anales de manera prominente.

"En defensa de las personas pro-kink, puedes poner casi cualquier cosa en tu trasero", dice Scheinert, riendo. "Entonces, en cierto modo, cada película de los Oscar tiene un tapón anal. Sólo tienes que ser creativo."

Ser creativo ha sido parte del método de Daniels desde que se conocieron mientras estudiaban cine en el Emerson College de Boston. Kwan, nativo de Massachusetts, y Scheinert, de Alabama, comenzaron haciendo videos musicales y cortos.

Su debut cinematográfico, "Swiss Army Man" de 2016, protagonizada por Daniel Radcliffe como un cadáver que emite flatulencias. "Everything Everywhere All at Once" es solo su segundo largometraje. Los Daniels tienen 35 cada uno.

El éxito inesperado (el lanzamiento de A24 ha recaudado más de 100 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 14,3 millones de dólares) ha desbaratado la trayectoria en la que los Daniels imaginaban que podrían estar.

En una pausa reciente y rara entre las ceremonias de premiación, hablaron por Zoom desde la oficina central de Kwan. Se disculpó por el desorden, un desorden que le recordó a su película.

"Sigo diciendo que lo haré una vez que termine la promoción de la película", dice Kwan, casi un año después de su estreno.



Sin importar cuántos premios Óscar gane "Everything Everywhere All at Once" (no será un bagel), para Kwan está claro que nada volverá a ser igual después de su inesperada llegada al escenario más alto de Hollywood.

"He pasado por tantos ciclos de euforia y depresión y episodios maníacos", dice Kwan, un alma amable e introspectiva. "Me he dado cuenta de que nunca voy a volver a mi antigua vida. Eso me golpeó en uno de mis puntos más bajos y tuve que llorar la pérdida de nuestras vidas. Eso puede ser increíble y triste al mismo tiempo".

REGRESO A LAS SALAS

Cuando "Everything Everywhere All at Once" aterrizó en los cines, encendió el negocio de las películas especializadas después de dos años de pandemia, llevando a los cinéfilos de regreso a las casas de arte y convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla de A24. Pero incluso entonces, hablar de premios fue en su mayoría inverosímil.

No fue hasta el otoño, cuando ganó el premio a la mejor película en los Premios Gotham , que el alboroto comenzó a ser real. El afecto por la película siguió creciendo.

Las primeras negativas de que la película era demasiado extraña para los votantes mayores de la academia han resultado ser erróneas.

Scheinert recuerda irónicamente decirle al elenco y al equipo en el set: "No estamos haciendo una película de los Oscar aquí. Esta película trata sobre la cantidad, no sobre la calidad". Y, sin embargo, por un giro del destino, una película hecha sin pensar en los Premios de la Academia está lista para conquistarlos.

"La industria en general está pasando por un gran examen de conciencia", dice Kwan.

"Lo que pasó con el cine durante la pandemia, lo que está pasando ahora con el streaming, el hecho de que OscarsSoWhite haya hecho que cambie la composición de la academia. Estamos en un momento tan cambiante que creo que de alguna manera esta extraña película ha tocado una fibra sensible".

"Sentimos que esta película refleja cómo se siente la realidad, al menos para nosotros", agrega Kwan. "El hecho de que la gente esté respondiendo es realmente una afirmación: Oh, ves lo que yo veo".

En un momento en que el principal producto de los estudios de Hollywood son las franquicias, los remakes y las secuelas, "Everything Everywhere All at Once" también es una película llena de originalidad. (Este es el primer año de los Oscar, dos secuelas, "Maverick" y "Avatar: The Way of Water", están nominadas a la mejor película). Un voto por "Everything Everywhere All at Once" es un voto por algo diferente.

"Hay algo realmente importante en expandir tu propia imaginación en tu vida diaria. Creamos estas narrativas sobre nosotros mismos y luego accidentalmente quedamos atrapados en ellas a menudo", dice Kwan. "Crecí con muchas dudas y autodesprecio. El hecho de que ahora sea un director que ha sido capaz de encontrar algo de éxito es una idea que rompe la narrativa y amplía la imaginación que nunca habría sido capaz de imaginar hace unos años".

Para Scheinert, el "arma secreta" de la película es su elenco. Incluso si la película no es de tu agrado, dice: "No puedes odiar a Ke y Michelle". Yeoh, durante mucho tiempo una de las potencias de las artes marciales de la pantalla grande, ha dicho durante la temporada de premios que "Everything Everywhere All at Once" le abrió una nueva puerta como actriz.

Quan, una ex estrella infantil que había dejado de actuar después de años de lucha, ha dicho que un Oscar no era su objetivo. Él sólo quería un trabajo.

"Si nuestra película puede des-encasillar a las personas y des-encasillar a la comunidad, eso es algo bastante tonto", dice Scheinert.

Contactada por teléfono la mañana de las nominaciones al Oscar, Yeoh dijo que nunca imaginó, cuando comenzaron a hacer "Everything Everywhere All at Once", que estaban destinados a los Premios de la Academia.

"Somos una pequeña película con un gran corazón palpitante, sin duda", dijo Yeoh. "Teníamos ambiciones porque sentíamos que nuestra historia solo necesitaba ser contada.

En tiempos de caos y turbulencia, esta es una película sobre la curación. Se trata de amor. Se trata de una persona muy común, que todos somos, a quien se le da la oportunidad de ser un superhéroe con superpoderes que son el amor y la compasión".

"A todos aquellos en casa que están mirando, que están luchando y esperando ser vistos, por favor continúen porque el centro de atención algún día los encontrará"

En un escenario tras otro, los Daniels, Yeoh, Quan y más han derribado la casa con discursos conmovedores sobre la representación asiática. En los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, Quan dijo:

James Hong, de 94 años, el patriarca cascarrabias de la película, reflexionó en los SAG sobre la lúgubre historia de Hollywood de representar la vida asiática y asiático-estadounidense. Luego declaró triunfalmente: "¡Míranos ahora!"