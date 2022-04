Se disculpa Sam Elliott con equipo de 'El Poder del Perro'

"La comunidad gay ha sido increíble para mí durante toda mi carrera. Y me refiero a toda mi carrera, desde antes de empezar en esta ciudad. Amigos en todos los niveles y en todas las descripciones de trabajo hasta hoy. Lamento haber lastimado a alguno de esos amigos y cualquier persona por las palabras que usé".

Durante una aparición el pasado 1 de marzo en el "WTF Podcast" de Marc Maron, Elliott llamó a la película de Netflix "un pedazo de mierda".

Luego comparó a los personajes de la historia con los bailarines exóticos "que usan moños y no mucho más", y agregó: "Así se veían todos estos malditos vaqueros en esa película. Todos corretean con chaparreras y sin camisa. Hay todas estas alusiones a la homosexualidad a lo largo de la maldita película".

"Me encanta su trabajo anterior (refiriéndose a Jane Campion), pero ¿qué diablos sabe esta mujer de allá abajo, Nueva Zelanda, sobre el oeste americano?".

En respuesta, Campion señaló en una entrevista para el medio Collider que los comentarios de Elliott eran realmente "desafortunados y tristes".

"Ha golpeado la trifecta de misoginia, xenofobia y homofobia. No me gusta eso. Creo que estaba siendo un poco cabrón. Además, no es un vaquero, es un actor".