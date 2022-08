Tendrá intensa serie

Ciudad de México

De acuerdo a Variety el proyecto abordará la trayectoria artística de Williams, así como sus problemas de adicción, rupturas profesionales y personales, reencuentros, recuperación e impacto en su salud mental.

Hasta el momento se desconoce el título de la serie; sin embargo, contará con materiales de archivo nunca antes vistos desde hace 25 años, así como acceso exclusivo al ex integrante de la banda Take That.

Joe Pearlman, conocido por el documental musical Bros: After the Screaming Stops, será el encargado de dirigir el proyecto, mientras que Asif Kapadia, quien obtuvo un Óscar por su largometraje documental de Amy Winehouse, fungirá como productor ejecutivo.

Este será el primero de los bloques de RSA Unscripted, la nueva etiqueta de RSA Films de Ridley Scott Creative Group.