Retirará HBO Max 36 títulos de su servicio

El movimiento, confirmado por Variety, es parte de las consecuencias que rodean la próxima consolidación de HBO Max y Discovery+ en un servicio combinado.

"A medida que trabajamos para reunir nuestros catálogos de contenido en una sola plataforma, realizaremos cambios en la oferta de contenido disponible tanto en HBO Max como en Discovery+. Eso incluirá la eliminación de algunos contenidos de ambas plataformas", dijo un vocero de HBO Max a Variety.

La selección de programas menos vistos, como señala el medio de comunicación estadounidense, da paso a contenido nuevo y ayuda a Warner Bros. Discovery a ahorrar en pagos residuales negociados por sindicatos recibidos por escritores, actores, directores y más.

Aunque HBO Max eliminó varios títulos en las últimas semanas, incluidas varias películas de Warner Bros. y programas de televisión de HBO como Camping, Vinyl, La Señora Fletcher y Run, el último anuncio representa la mayor cantidad de títulos que se retirarán del servicio.

Además, 20 programas originales de HBO Max se retirarán de la plataforma, incluido el drama adolescente Generation, la serie de antología animada El Tren Infinito, el reality show de citas con temática festiva 12 Dates of Christmas y el spin-off de Plaza Sésamo The Not-Too-Late Show with Elmo.

Actualmente no está claro si estarán disponibles en DVD o servicios de alquiler, o si su eliminación hará que sean completamente inaccesibles.

Serie Generation

Producciones que se eliminarán (de acuerdo con Variety)

*Originales de HBO Max

12 Dates of Christmas

About Last Night

Aquaman: King of Atlantis

Close Enough

Ellen's Next Great Designer

Esme & Roy

The Fungies!

Generation Hustle

Generation

Infinity Train

Little Ellen

My Mom, Your Dad

Odo

Ravi Patel's Pursuit of Happiness

Summer Camp Island

The Not-Too-Late Show with Elmo

The Runaway Bunny

Theodosia

Tig n' Seek

Yabba Dabba Dinosaurs

*Originales de HBO

My Dinner with Herve

*Cartoon Network

Dodo

Elliott From Earth

Mao Mao, Heroes of Pure Heart

Mighty Magiswords

OK K.O.! - Let's Be Heroes

Uncle Grandpa

Victor and Valentino

*Títulos adquiridos