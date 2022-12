Humor y risas gatunas

SUS VIDAS

En esta ocasión, el "Gato con Botas" se entera de que ha usado ocho de sus nueve vidas y con solo una restante tendrá que ser humilde y pedir ayuda a su expareja y némesis: la cautivadora Kitty Patitas Suaves.

Gato ya ha consumido ocho de sus nuevas vidas, pero ha perdido la cuenta por el camino y para tratar de recuperarlas todas, debe lanzarse a la mayor aventura que jamás ha vivido.

Lo acompaña también su nuevo compañero Perro, un can de terapia que estaba disfrazado de gato en la casa de Mama Luna.

Así, el legendario felino va a la Tierra de los Gigantes para encontrar el místico Último Deseo y restaurar las vidas que ha perdido, por lo que entrará en un épico viaje a la Selva Negra para buscar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar así sus vidas perdidas. Deberá descubrir el precio de su pasión por el peligro y el no tenerle miedo a la muerte.

No será fácil salvar su pellejo.

POR ESTRENAR

Que tiemblen todo porque está de vuelta uno de los forajidos más buscados de los cuentos de hadas: El Gato con Botas. El adorable felino que conquistó a todo el mundo en Shrek 2 vuelve ahora en su segunda película en solitario, El Gato con Botas: El Último Deseo.

La película llega a los cines el próximo 21 de diciembre, postulándose como una de las películas perfectas para ver en familia durante las fiestas navideñas.

¿Sigue siendo una leyenda ahora que es mortal? ¿Podrá sobrevivir a los nuevos enemigos que quieren su cabeza? El Último Deseo plantea la situación más difícil en la que se ha visto el minino, aunque lo hace con una animación, humor y ritmo inigualables.

SU VOZ

Gato con botas: El último deseo (Puss in Boots: The Last Wish, 2022) empieza con todo. El gato con botas (voz de Antonio Banderas) hace gala de sus actitudes heroicas y triunfantes frente al pueblo que lo alaba como un Dios. Personaje narcisista y divertido reafirma su leyenda en una enorme secuencia inicial llena de despliegue escénico, efectos visuales y virtuosos movimientos de cámara.