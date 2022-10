Documentales y comedias

ROSALINE

Rosaline es una divertida comedia romántica que juega con el clásico de William Shakespeare, ´Romeo y Julieta´.

Su protagonista es la ex de Romeo, que sigue todavía clavada con él y que hará hasta lo imposible para que truene con Julieta, que es su prima.

La historia es una adaptación de la novela de Rebecca Serle "When You Were Mine", que sucedía en el presente en California, pero la cinta se lleva la historia de vuelta al pasado en Verona, eso sí, con sensibilidad, lenguaje y música moderna.

Kaitlyn Dever logra una divertida interpretación de la protagonista, atrapada por su obsesión con el galán y sin darse cuenta que puede tener cerca una mejor opción.

Y en este caso, la legendaria pareja es retratada como un par de tórtolos inocentes y hasta aburridos, que se merecen el uno al otro.

Destacan del elenco Minnie Driver, como la enfermera y confidente de Rosaline, aprovechando su perfecto ritmo para la comedia, y por su parte Isabela Merced, a quien recordarán como Dora La Exploradora, es una buena elección como Julieta.

´CATHERINE CALLED BIRDY´

´Catherine, llamada Birdy´ es una comedia de aventuras con una heroína que no quiere aceptar el destino impuesto por sus padres en la Inglaterra del año 1290.

Bella Ramsey, que se robó las escenas en las que participaba en Game of Thrones como Lyanna Mormont, interpreta a Lady Catherine, una adolescente rebelde que se ve en el dilema de ser la clave para los problemas financieros de sus padres, Lord Rollo y Lady Aislinn.

La solución es casarla con un hombre de dinero y poder que los pueda ayudar a salir del bache, pero el problema es que Catherine hará cualquier cosa por espantar a sus galanes y poder hacer su voluntad.

La cinta escrita y dirigida por Lena Dunham, creadora de Girls, se encuentra basada en la novela de Karen Cushman, y la realizadora logra sacar provecho de su protagonista, que resulta encantadora.

El resultado de la cinta es un coming of age muy divertido y muy bien logrado, con muy buen ritmo, actuaciones y una producción impecable.

´THE SOUND OF 007´

´The Sound of 007´ es un interesante vistazo a lo que hay detrás de la música de la franquicia de James Bond, que ha dado temas clásicos interpretados por grandes estrellas.

En conmemoración de los 60 años de películas del 007, el documental reúne a actores, directores, productores, músicos y cantantes, explorando como se han logrado los éxitos musicales.

Utilizando entrevistas de archivo del desaparecido compositor cinco veces ganador del Óscar John Barry (África Mía, Danza con Lobos), se muestra la creación y grabación del icónico tema musical del 007, así como la forma en que fueron creados los temas de sus películas los primeros años.

Ya en en el presente, los directores de las últimas cintas (Sam Mendes, Marc Forster y Cary Joji Fukunaga) hablan de los temas de los filmes de Daniel Craig como protagonista, y da mucho gusto tener al actor hablando del impacto que ha tenido en su vida.

Gran parte del documental, dirigido por Mat Whitecross, se centra en la creación del último tema, el ganador del Óscar "No Time to Die", con entrevistas con sus creadores Billie Eilish y Finneas O´Connell, así como con Hans Zimmer, que compuso la música.

Duran Duran, Tina Turner, Garbage, Sam Smith y una docena de artistas también participan hablando de sus temas musicales.