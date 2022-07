Alista documental

De acuerdo con Deadline, el proyecto proviene de NEO Studios, el brazo de producción del grupo de medios deportivos Eleven, y Roma Press.

ANALIZARÁ LEGADO

"Verá a Maradona Jr. celebrar y analizar la vida y el legado de su difunto padre y narrar su experiencia al crecer como el hijo desconocido de uno de los futbolistas más célebres y controvertidos de todos los tiempos", dice la descripción de la producción compartida por Deadline.

La docuserie de cuatro episodios también seguirá a Diego Jr. en su viaje a Argentina para conocer la vida de su padre fuera de la cancha, profundizará en su relación de padre e hijo, detallará los desafíos emocionales que Diego Jr. enfrentó por crecer a la sombra de Maradona y contará sobre su reconciliación.

"Mi padre vivía en el ojo público, con toda la controversia y la especulación que conlleva. Aunque fue un camino desafiante, también fue excelente y finalmente nos unió. Para mí era importante dejar las cosas claras y compartir mi historia, que también es la historia de mi madre, mientras honro el verdadero legado de mi padre, Diego Maradona", dijo Diego Jr. a Deadline.

GRABACIONES INÉDITAS

He Was My Father incluirá grabaciones inéditas de Maradona, así como entrevistas con su familia, amigos y excompañeros que ofrecen historias no contadas sobre el legendario futbolista y brindan a los espectadores una ventana exclusiva en la vida y el mundo de Diego Maradona.

"A través de la lente de su hijo primogénito, los espectadores obtendrán un acceso sin precedentes a la vida y el impacto de Maradona en el deporte. Estamos emocionados de que Diego Jr. finalmente comparta su historia, ya que honra el legado de su padre", dijo Anouk Mertens, CEO de Neo Studios (Legacy: In the Shadow of Greatness).

FUERA DEL MATRIMONIO

Quién es Diego Maradona Jr. Maradona Jr., cuyo nombre real es Diego Armando Maradona Sinagra, nació en 1986 en Nápoles, Italia. Es un ex futbolista y entrenador italo-argentino. En la cancha se desempeñó como delantero o mediocampista.

Diego Jr. o Dieguito también es hijo de Cristiana Sinagra, con quien Maradona tuvo un romance fuera del matrimonio.

Durante los primeros siete años de su infancia no fue reconocido como hijo del ganador de la Copa del Mundo por el tribunal italiano. Maradona lo reconoció como su hijo hasta que Sinagra cumplió 21, en 2007, según informó la prensa italiana.

El 25 de agosto de 2016, Maradona reconoció públicamente a Sinagra como su hijo en Argentina y declaró ante los medios de comunicación en Buenos Aires "Lo amo mucho y es muy parecido a mí".

FORTALECIERON RELACIÓN

En el transcurso de cuatro años, padre e hijo fortalecieron su relación, uniéndose por su pasión por el fútbol, antes de que Maradona falleciera en 2020.