Globos de Oro 2023

Guillermo del Toro, por "Pinocchio", obtuvo más de una nominación en las categorías de mejor película de animación y mejor canción original, por el tema "Ciao Papá", coescrito por él y Roeban Katz.

Y Diego Calva, quien compite por mejor actor en una película musical o de comedia, gracias a su protagónico en "Babylon", de Damien Chazelle, donde comparte su trabajo al lado de Brad Pitt y Margot Robbie.

FUERTE COMPETENCIA

La cinta de Martin McDonagh "The Banshees of Inisherin", lidera la lista de nominados de cine con ocho menciones, y "Everything Everywhere all at Once" quedó en segundo lugar, con seis nominaciones.

Las nominaciones se dividieron entre varias favoritas al Oscar: "The Fabelmans", de Steven Spielberg; "Tár", de Todd Fields; "Top Gun: Maverick", "Elvis" y "Avatar: El camino del agua".

En las categorías de televisión, "Abbott Elementary" fue la más nominada, con cinco menciones.

En la categoría de mejor comedia o musical los nominados son"The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery" , "Babylon" y "Triangle of Sadness".

Los Globos de Oro se transmitirán por TV el 10 de enero con el comediante Jerrod Carmichael, como maestro de ceremonias.