Tótem triunfa en los Premios Ariel

Tótem se alzó como la ganadora de la 66 edición de los Premios Ariel, que se realizó por segundo año consecutivo en el Teatro Degollado, en Guadalajara.

La cinta de Lila Avilés se llevó cinco Premios Ariel de las 15 nominaciones que ostentaba, pero se llevó los premios protagónicos de la ceremonia. Además de ser la Mejor Película, este largometraje ganó Mejor Dirección y Mejor Guion Original, para Lila Avilés; Mejor Coactuación Femenina, para Montserrat Marañón y Mejor Revelación Actoral, para Naíma Sentíes.

La ceremonia, que empezó en punto de las 19:00 horas, reunió a cerca de 900 asistentes. En esta 66 edición se repartieron 25 premios (incluido el empate de Mejor Coactuación Femenina para Ludwika Paleta en Todo en Silencio y el de Monsteserrat Marañón, por Tótem.

"Queremos más cine y pachanga, a proteger el cine mexicano, argentino, peruano y del mundo", arengó Avilés, cuando recibió, junto con su elenco y equipo creativo, el Premio a Mejor Película, en estos galardones que organizó el Gobierno de Jalisco, en coordinación con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Entre las más ganadoras también estuvieron Temporada de Huracanes, con Mejor Guion Adaptado, Mejor Maquillaje y Mejor Edición; mientras que Heroico se llevó Mejor Diseño de Arte, Mejor Vestuario, Mejor Coactuación Masculina.





Así lo dijo...

"Es un regalo este premio. Lo que quiero y propongo es que todas las personas que no han visto Tótem en México, la vean. Aún sigue en streaming; ya pasó por el cine, pero tal vez nos vuelvan a invitar a las salas, ¿por qué no? Además, está disponible en Netflix para toda Latinoamérica. A todos aquellos curiosos que no la vieron, ahí pueden encontrarla"





¿Qué influyó en el éxito de esta película?

"Creo que el éxito radica en no pensar en él, eso ayuda mucho a hacer las cosas desde el corazón. Pero más allá del corazón, es fundamental tenerle un profundo respeto a la profesión. Amo ser cineasta con todo mi ser; me hace sentir viva y libre. Hay un delirio en el que uno debe luchar por descifrar lo que busca, pero creo que es un vínculo similar al de la ciencia o las artes, como la literatura, la danza o incluso la medicina. El respeto profundo por nuestro oficio hace que la película viaje. (Tótem) Ya voló", Lila Avilés, Directora y guionista de "Tótem".