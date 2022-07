Anda muy solicitado

Más que pretender ser el galán de las telenovelas, el actor originario de Mazatlán dijo que siempre buscó convertirse en un actor de carácter y lo logró.

PROYECTOS

Actualmente puede ser visto como Rafael en la telenovela Mujer de Nadie, que se transmite por Las Estrellas, además lo espera una fila de proyectos próximos a ser estrenados.

"Los actores de carácter tenemos la fortuna que los personajes llegan en edad adulta, después de los 40 años y es lo que me está pasando. Ahorita, después de los 50 me están llegando personajes increíbles, hice en Prueba Perfecta un esquizofrénico, realmente un personaje muy complejo e interesante que me mantiene vivo y entusiasmado con mi carrera", asegura.

Aunque ha navegado por aguas del teatro, cine y televisión, destacó que las telenovelas le han dado un gran empuje a su carrera.

SU AVAL

Títulos como Mirada de Mujer, Todo Por Amor, Las Aparicio e incluso El Señor de los Cielos son los más destacados de su currículum actoral.

A Plutarco le gusta realizar una actuación más realista y natural porque es en donde se desenvuelve mejor.

Con la llegada de los 50, el sinaloense celebra a la par tres décadas de quehacer artístico.

"Voy para el año 31 de carrera. Yo llegué de Mazatlán, Sinaloa, de donde soy, a estudiar teatro a la CDMX y la verdad es que he tenido una carrera maravillosa, aparte de todas las oportunidades que he tenido de hacer cine, teatro y televisión, de hacer todo tipo de géneros, musicales, de papeles buenos, malos. De hacer todo tipo de cosas en mi carrera".

Este año estrenó la telenovela Mujer de Nadie y en está próximo a iniciar las grabaciones de Senda Prohibida, inspirada la primera telenovela que se realizó en México en 1958.

EN NETFLIX

Además estrenó su primer monólogo Voy a Ser Papá, Maldita Sea. Comparte cartel con Adal Ramones en la comedia teatral Dos Más Dos y en agosto estrena para Netflix de Donde Hubo Fuego con Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel y Eduardo Capetillo.

Adelantó que ya está lista la serie de fantasía Verne, inspirada en el escritor de ciencia ficción Julio Verne, producida por Disney y National Geographic Original Productions.

En Verne Plutarco Haza interpreta el rol antagónico como Gaspar Nadar y comparte créditos con el actor español Óscar Jaenada.