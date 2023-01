Diversión para todos

TICKET TO PARADISE.

IF THESE WALLS COULD SING

Dirigido por Mary McCartney, hija de Paul y Linda McCartney, el filme detalla momentos icónicos con increíble material de archivo y las voces de los protagonistas de la historia.

Paul y Ringo Starr cuentan anécdotas que serán muy disfrutadas por los fans de la banda, mientras que otros como los hermanos Gallagher de Oasis recuerdan lo que fue estar en ese lugar icónico creando música.

Además, el paso de Elton John y Roger Waters incluye también encuentros con Los Beatles.

El documental también detalla como en plena crisis de la industria de los discos, tuvieron que adaptarse para hacer grabaciones de música de películas, cosa que ayudó al negocio, y ese segmente es recordado por legendario compositor John Williams, que habla sobre dirigir ahí a la orquesta con la música de Cazadores del Arca Perdida y algunas de la saga de Star Wars.

Nostálgico y entretenido, Si Estas Paredes Cantaran... te deja con ganas de escuchar muchas más historias. Ojalá se animen a hacerlo más adelante.

Para comandar este documental llamado If These Walls Could Sing, era necesario traer a alguien quien literalmente creció y vivió muy de cerca la experiencia de los Abbey Road Studios. Así fue que Mary McCartney, la hija de Paul McCartney y reconocida fotógrafa/cineasta, quien se dio a la tarea de dirigir el proyecto.

IF THESE WALLS COULD SING.

TICKET TO PARADISE

Pasaje al Paraíso es una comedia romántica de formula que despega y que funciona gracias al tremendo carisma, talento y química de sus estrellas, Julia Roberts y George Clooney.

Los actores interpretan a una pareja divorciada, que se odian, y que deben acudir juntos a la boda de su hija en Bali, un enlace decidido por los jóvenes novios a la carrera con poco tiempo de conocerse.

Y como no quieren que la hija cometa el mismo error que ellos, deben aliarse para detener la boda a como de lugar.

Tanto Clooney como Roberts tiene un especial ritmo para la comedia, y el director Ol Parker saca provecho de esto y de la amistad de las estrellas, que se les nota el gusto de estar trabajando en la cinta.

Esta es la historia. Clooney es David, un arquitecto y Roberts es Georgia, una curadora de arte. Los dos estuvieron casados, pero ahora no se soportan. De su matrimonio fallido resultó una hija llamada Lily (Kaitlyn Dever de la miniserie Dopesick), quien acaba de graduarse como abogada. Lily viaja a la isla de Bali con su amiga Wren (Billie Lourd, quien ya había trabajado con Dever en Booksmart) para darse unas merecidas vacaciones y prepararse para lo que va a ser el primer día del resto de su vida. Sin embargo, ella conoce en la isla paradisiaca a Gede (Maxime Bouttier, de las miniseries Rewrite y Unknown), un apuesto chico que trabaja como cultivador de algas y de quien Lily queda perdidamente enamorada.

Pasa algo más de un mes y Lily invita a sus padres a su matrimonio. Escandalizados y preocupados de que su hija cometa una grave equivocación, David y Georgia viajan a la isla para impedir el matrimonio. Lo que sigue es lo típico de una comedia romántica de este tipo (es imposible no saber cómo va a terminar).

El elenco de soporte se encuentra bien seleccionado, pero sin duda el show es de sus estrellas que hacen que valga la pena ver la película.

A final de cuentas es una comedia romántica para un público más adulto, que ha crecido con Roberts, que mantiene su eterna sonrisa y simpatía.

Pasaje al Paraíso ofrece diversión muy efectiva y locaciones espectaculares.