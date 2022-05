Para disfrutar en casa

A PUESTA MAESTRA



La recién ganadora del Óscar Jessica Chastain se luce en la cinta que marcó el debut como director del guionista Aaron Sorkin. Sigue la historia de la vida real de Molly Bloom, interpretada por Chastain, una ex atleta olímpica que dirigía un exclusivo club de póquer clandestino, que frecuentaban muchas celebridades. La cinta narra su historia desde que empieza con su negocio hasta que es buscada por el FBI. El guion esta basado en el libro de la misma Bloom, y su adaptación por Sorkin fue nominada al Premio de la Academia. Es una historia fascinante que los dejara con ganas de leer más sobre quienes eran los famosos clientes de Bloom. Imperdible.

365 DAYS: THIS DAY

La primera parte (365 Días, 2020) fue una muy mala película, pero qué resultó superior con mucho a la trilogía completa de las 50 Sombras de Grey.

No conforme con eso, el equipo creativo detrás de esta historia misógina sobre explotación y cosificación femeninas, decidió ir por más con 365 Días: Aquel Día.

En un País como el nuestro, con tantos casos de violencia contra la mujer, contar cómo un mafioso secuestra a una chica para obligarla a que se enamore y se case con él, puede resultar peligroso y hasta insultante porque romantiza ese tipo de situaciones.

Las secuelas generalmente son innecesarias, pero con esta realización polaca se alcanzan niveles avergonzantes de desperdicio de recursos, porque en realidad no se trata de nada.

Para sostener una película de casi dos horas no es suficiente que Michele Morrone y Anna-Maria Sieklucka, la pareja protagónica tenga una química excepcional (junto a ellos Dakota Johnson y Jamie Dornan parecen caricaturas inocentes), ni que las escenas eróticas sean candentes, porque se trata de un filme hueco e intrascendente, un cortometraje inflado, en pocas palabras.

Si es únicamente el morbo el que te mueve, y se vale que así sea, es probable que 365 Días: Aquel Día no te parezca tan mala.

Pero si la piensas te darás cuenta que es tan nociva como las "narcoseries" que glamurizan y normalizan la violencia.

LA ESPÍA QUE ME AMÓ

Es quizá la mejor muestra de lo que Roger Moore le aportó al personaje de James Bond, el icónico Agente 007 creado por Ian Fleming. En esta trama ubicada en plena Guerra Fría, el espía británico debe hacer equipo, en más de un sentido, con su bella contraparte soviética para enfrentar a un archi-villano que amenaza al mundo.

La historia está llena de humor y desenfado, lo que resultó refrescante para la franquicia e hizo brillar a Moore y a la impactante Barbara Bach, los creativos gadgets y las bien logradas escenas de acción.

La canción tema a cargo de Carly Simon, "Nobody Does It Better", es otra de sus joyas. Disponible en esta plataforma junto con el resto de la serie fílmica, completa, de James Bond.