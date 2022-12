Habla de su nueva cinta

"Without blood", título del filme, está basada en la novela de Alessandro Baricco, contando la brutalidad de la guerra a través de la historia de una familia que pasa por una tragedia, con una niña en busca de venganza.

QUINTO LARGOMETRAJE

Es el quinto largometraje de Jolie después historias como "In the land of blood and honey", con la que debutó en 2011 e "Inquebrantable" que en 2015 alcanzó tres nominaciones al premio Oscar.

"Es un cuento hermoso, que está en el tenor, un poco, de lo que ella ha dirigido, un cine valiente, crudo, emocionante y que creo va a gustar a la gente", comenta Demian.

"Without blood" se rodó en locaciones de Europa, llevando en el elenco a gente como Simon Rizzoni (Medici) y Bernardo Tuccillo (June 21st).

El nominado al Oscar por su trabajo en Una vida mejor y quien ha protagonizado cintas como Sexo, pudor y lágrimas e Hidalgo, la historia jamás contada, ha despegado en la última década en EU en largometrajes como "Alien covenant" y "Godzilla vs Kong".

Ahora se encuentra en México promoviendo el estreno de "Un cuento de circo & a love song", su ópera prima como director, que se realizará el próximo viernes en Cineteca Nacional.

LA HISTORIA

En ella se cuenta la historia de Refugio, un hombre que nació en un circo y decide irse de él, buscando otras oportunidades.

"Hay un cierto grado autobiográfico y similitudes, analogías", dice el histrión sobre la historia escrita por él mismo.

"Amo mi trabajo como actor, es lo que sé hacer desde chiquito, pero si quiero dirigir lo más que pueda, quiero embarazarme otra vez una vez que está saliendo este niño", apunta.

POR LA CULTURA

Bichir considera que la actual discusión entre instancias gubernamentales y miembros de la comunidad cultural, es por problemas de comunicación.

"Y tiene que ver con unificar lo que dicen todas las partes, porque por un lado las instancias gubernamentales insisten en que hay un apoyo nutrido no sólo al cine, sino a todas las artes, pero por otro lado está el reclamo de que no necesariamente es as.

"Entonces, en ese sentido, sí creo que urge cotejar esos dos mensajes, esas dos reacciones para que sean en beneficio de la cultura y las artes de nuestro país que han sido siempre a través de nuestra historia, que han dado la cara. Somos conocidos en el mundo por nuestros escritores, poetas, cineastas, desde hace muchísimo tiempo", explica.