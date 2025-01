Premios Óscar 2025: Lista completa de nominaciones

Con ustedes, los candidatos a la estatuilla de la Academia... Ubica las películas y la lista completa de artistas que tendrán la oportunidad de competir por los Óscar, en su gala de entrega número 97.

Mejor Película

Anora

El Brutalista

Un Completo Desconocido

Cónclave

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

Mejor Director

Anora - Sean Baker

El Brutalista - Brady Corbet

Un Completo Desconocido - James Mangold

Emilia Pérez - Jacques Audiard

La Sustancia - Coralie Fargeat

Mejor Actriz

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - La Sustancia

Fernanda Torres - I'm Still Here

Mejor Actor

Adrien Brody - El Brutalista

Timothée Chalamet - Un Completo Desconocido

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Cónclave

Sebastian Stan - El Aprendiz

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro - Un Completo Desconocido

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - El Brutalista

Isabella Rossellini - Cónclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - Un Completo Desconocido

Guy Pearce - El Brutalista

Jeremy Strong - The Apprentice

Mejor Diseño de Vestuario

Un Completo Desconocido - Arianne Phillips

Cónclave - Lisy Christl

Gladiador II - Janty Yates y Dave Crossman

Nosferatu - Linda Muir

Wicked - Paul Tazewell

Mejor Edición

Anora - Sean Baker

El Brutalista - David Jancso

Cónclave - Nick Emerson

Emilia Pérez - Juliette Welfling

Wicked - Myron Kerstein

Mejor Banda Sonora

El Brutalista - Daniel Blumberg

Cónclave - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Clément Ducol and Camille

Wicked - John Powell and Stephen Schwartz

Robot Salvaje - Kris Bowers

Mejor Sonido

Un Completo Desconocido

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Guion Original

Anora

El Brutalista

A Real Pain

September 5

La Sustancia

Mejor Guion Adaptado

Un Completo Desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Película Animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Robot Salvaje

Mejor Canción Original

"El Mal" de Emilia Pérez

"The Journey" de The Six Triple Eight

"Like A Bird" de Sing Sing

"Mi Camino" de Emilia Pérez

"Never Too Late" de Elton John: Never Too Late

Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Cortometraje Live-Action

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor Fotografía

El Brutalista - Lol Crawley

Duna: Parte Dos - Greig Fraser

Emilia Pérez - Paul Guilhaume

Maria - Ed Lachman

Nosferatu - Jarin Blaschke

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Mejor Documental Corto

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Película Internacional

Brasil - I'm Still Here

Dinamarca - The Girl with the Needle

Francia - Emilia Pérez

Alemania - The Seed of the Sacred Fig

Letonia - Flow

Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man - Mike Marino, David Presto and Crystal Jurado

Emilia Pérez - Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier and Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu - David White, Traci Loader and Suzanne Stokes-Munton

La Sustancia - Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon and Marilyne Scarselli

Wicked - Frances Hannon, Laura Blount and Sarah Nuth

Mejor Diseño de Producción

El Brutalista

Cónclave

Duna: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Duna: Parte Dos

Planeta de los Simios: Nuevo Reino

Wicked