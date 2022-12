Namor no tendrá película en solitario

El actor, quien interpreta a Namor, el villano de la historia, se ha convertido en uno de los personajes favoritos del UCM, por lo que muchos fans ya han comenzado a preguntarse si es que el líder de Talocán tendrá su propia película en solitario.

Por desgracia para los seguidores de Huerta y de Marvel, la respuesta es no. Pero no se trata de una negativa de los estudio o del actor de darle a Namor el protagonismo que se merece, más bien es que no pueden hacerlo.

Resulta que este personaje fue uno de los afectados por la venta de derechos que hizo Marvel en los 90, para escapar de la bancarrota. Mientras que los "X-Men" y "Los 4 Fantásticos" comprados por Fox, y "Spider-Man" terminó en Sony; "Hulk" y "Namor" pasaron a ser propiedad de Universal Pictures, por lo que la productora estaría completamente incapacitada para planear un futuro con este villano.

Afortunadamente, Marvel y Universal pudieron llegar a un acuerdo para que, tanto el hombre verde, como el mutante puedan aparecer en cintas o series en las que ellos no sean los protagonistas, pero esto no incluye en proyectos en solitario.

Por su parte, Tenoch Huerta ya había adelantado que estaría más que feliz de volverse a meter en la piel de Namor, pues considera que respecto a la historia de este personaje "hay mucha tela de donde cortar".