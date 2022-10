Llega tráiler de 'Super Mario Bros.' con Chris Pratt

El primer tráiler de la nueva cinta animada de Super Mario Bros. La Película se lanzó con bombos y platillos durante una presentación de Nintendo Direct este jueves.

El adelanto, disponible en YouTube, muestra a Bowser aterrorizando a un reino de pingüinos en su búsqueda de una estrella invencible. No es sorprendente que quien llega a rescatarlos es Mario, quien hace una entrada abrupta al Reino Champiñón, mientras que su hermano Luigi hace un cameo.

Junto a Chris Pratt en la voz de Mario, la película sobre el famoso plomero cuenta con un elenco repleto de estrellas que encarnan personajes del Reino Champiñón, incluidos Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Seth Rogen como Donkey Kong, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Fred Armisen como Cranky Kong y Sebastian Maniscalco como Spike.

Illumination Entertainment, el estudio detrás de películas exitosas como Mi Villano Favorito, Minions y Sing, está haciendo la cinta con Nintendo.

Pratt, que no es un plomero italiano en la vida real, recientemente se burló de su voz de Mario, llamándola "diferente a todo lo que se ha escuchado" en el popular videojuego de Super Mario Bros.

"Trabajé muy de cerca con los directores y probé algunas cosas y llegué a algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar a que la gente lo vea y escuche", dijo Pratt a Variety.

"Es una narración de voz en off animada. No es una película de acción real. No voy a usar un traje de plomero corriendo por todas partes. Estoy proporcionando una voz para un personaje animado, y está actualizado y es diferente a todo lo que hayas escuchado antes en el mundo de 'Mario'".