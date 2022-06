Llega El Refugio

En la nueva producción de Starzplay, que ya estrenó, ambos actores representan a una pareja ya separada.

Ella va a recoger a sus retoños luego de que pasaron unos días de ocio en la finca de los abuelos, pero justo cuando se los va a llevar de regreso hay un suceso mundial paranormal que los paraliza.

"Me atrapó de la historia que hablara no sólo de los sucesos (paranormales), sino de la conexión familiar, que me pudiera relacionar con personajes muy particulares y con una situación de salir a una pandemia, en la que fuimos atacados y no sabíamos cómo. Entonces tiene una lectura muy particular", contó Talancón sobre el proyecto.

Escrita por Julio Rojas y producir por Fábula, la compañía de Pablo y Juan de Dios Larraín, y con la dirección de Pablo Fendrik, la historia de El Refugio fue ambientada en México y rodada en Santiago de Chile durante la pandemia.

Comienza con el trayecto de Victoria en carretera, en donde conoce a una chica (Zuria Vega) a quien le da aventón, aunque la deja en una zona remota.

EXTRAÑOS FENÓMENOS

Tras reencontrarse con la familia en una velada común, los niños empiezan a interesarse en fenómenos extraños que acontecen en el mundo y están siendo capturados en dispositivos para llevarlos a las redes sociales.

Van descubriéndose secretos e incomodidades entre todos los personajes y, sobre todo, sentimientos no resueltos entre la pareja estelar.

"Es una familia intentando recomponerse y armar los pedazos de algo que los rompió por completo. Y les llega esta situación extraordinaria y los obliga a reaccionar de una forma atípica y se tienen que unir.

"Pasan muchas cosas con la familia y las personas alrededor, todo sobre el suceso de la invasión. Va una con la otra", acotó Guerra.

Suspenso y fenómenos paranormales suceden en la trama.

SERES INVISIBLES

A ciencia cierta, nadie sabe lo que sucede, pero el cielo está pintado de gris, no hay electricidad y se percibe la presencia de seres aparentemente invisibles, lo que envuelve a todos en una atmósfera de miedo a lo desconocido y misterio.

Los actores afirmaron que este podría ser un parteaguas en las plataformas de streaming para que se impulse la realización de más teleseries de ciencia ficción y suspenso en castellano.

"Me gusta cuando veo producciones hollywoodenses en las que se habla español. Amo mi idioma. Y creo que esta producción es la apuesta por crecer una industria, es suspenso, es el género en español. Va más allá de hacerla así.

"Espero que más plataformas tengan más producciones, que más productoras tengan espacio para este género. Tenemos un talento en Latinoamérica para las artes audiovisuales que es brutal, quizás depende más de presupuesto y otras cosas", apuntó Guerra.

Avanza lo que parece noche, aunque es de día, y también avanza la incertidumbre de los empleados en la finca y los conocidos y vecinos de la comunidad.

Ya está disponible en Starzplay.