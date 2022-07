Diego y Gael volverán a trabajar juntos en 'La Máquina'

"Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con Searchlight Television en este próximo Hulu Original.

"Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos llevar al público su historia y experimentar junto a ellos esta última toma de sus personajes", dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals, en un comunicado publicado por Deadline.

"Es un verdadero honor unir a Gael y Diego en la pantalla nuevamente para La Máquina, es un placer experimentar su amistad y química", agregaron los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum.

"Y estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera totalmente original".

El protagonista de Mozart in the Jungle trabajó recientemente Viejos de M. Night Shyamalan, y Estación Once de HBO Max, mientras que el actor de Baile Caliente: Noches de la Habana fue una de las voces en la película animada DC Liga de Supermascotas junto a Dwayne Johnson y Kevin Hart, y protagoniza la próxima serie Andor de Disney+ Star Wars.

La historia del drama, sigue a un boxeador envejecido (García Bernal), cuyo astuto manager (Diego Luna) le asegura una última oportunidad por un título. Pero para llegar a la noche de pelea, deben navegar una misteriosa fuerza del inframundo.