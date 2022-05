De qué trata y dónde verla

Luego de estar en los principales festivales y entregas gracias a la cinta ganadora del Oscar a Mejor película, "CODA", Eugenio Derbez vuelve a la pantalla con otro remake francés, ahora bajo el título de "El Valet".

El filme se estrenó el 20 de mayo y puede verse a través del canal de televisión Star+. ¿DE QUÉ TRATA

"EL VALET"?

El filme narra cómo una famosa estrella de cine global, Olivia (Samara Weaving) se enfrenta a un desastre de relaciones públicas cuando un paparazzi le toma una foto con su amante casado, Vincent (Max Greenfield).

Pero Antonio (Derbez), un despistado trabajador de valet parking, aparece accidentalmente en la foto, situación que lo lleva a hacerse pasar por el nuevo novio de Olivia, como encubrimiento, artimaña que empuja a Antonio al caos inesperado.

Acompañado de un gran elenco.

COMEDIA ROMÁNTICA

La comedia romántica, que muestra el choque de dos mundos y culturas, es una versión hollywoodense de la exitosa película francesa de 2006 del mismo nombre.

Un homenaje a los migrantes

Derbez definió esta producción como una "combinación perfecta entre comedia y drama", pero con "un mensaje muy bello" para toda la comunidad migrante en Estados Unidos, especialmente la latina.

"Hablé con muchos valet parking en Los Ángeles, tuve que aprender a manejar varios autos porque todos son distintos. Esta película en especial es un homenaje a todos estos mexicanos, latinos, que trabajan en EU y que desde temprano se levantan para tener todo listo para cuando los de allá despierten y vayan a trabajar", considera.

Su compañera es Samara Weaving.

CONMOVIDO

Particularmente conmovido por la temática de esta cinta, Derbez reincidió en la idea de que estos trabajadores son "invisibles" en muchos casos y que hay quienes "ni siquiera miran a la cara a sus aparcacoches".

El también director y productor de cine, acumula un gran número de papeles en comedias dramáticas o románticas, con títulos como "Instructions Not Included" (2013), "How to Be a Latin Lover" (2017) u "Overboard" (2018).