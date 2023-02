El rostro de la esperanza

Paralelamente, él debe ajustarse a su nueva realidad, aceptar la muerte de sus padres y su hermano, y encontrar un rumbo ahora bajo el cuidado de su tía Lacey (Taylor Schilling).

"Leí el libro cuando me dijeron que iba a ser el protagonista de la serie, y creo que lo que más me cautivó fue que ese es un relato más sobre el dolor y la pérdida, y el programa se enfoca mucho más en la esperanza", contó O´Brien en entrevista.

Herido física y emocionalmente, el adolescente se integra a un equipo terapéutico y de ayuda psicológica con los familiares de los fallecidos, lo cual lo lleva a navegar entre la euforia, la depresión y el rechazo porque desconoce el método adecuado para conectarse.

"Trabajar en las escenas con Colin fue muy enriquecedor porque hicimos química, y teníamos que manifestar una conexión muy real, porque soy la persona con la que debe refugiarse de la tragedia que le sucedió.", apuntó Schilling (Orange Is The New Black).