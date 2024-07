Creadores de Stranger Things producen nueva serie de terror

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, producirán la nueva serie de terror de Netflix, Something Very Bad Is Going To Happen.

Netflix expandirá su catálogo de terror con "Something Very Bad Is Going To Happen", una nueva serie producida por los hermanos Duffer, reconocidos por su éxito con Stranger Things.

Haley Z. Boston, quien trabajó como guionista en "El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro y Brand New Cherry Flavor, lleva las riendas como creadora, productora ejecutiva y showrunner de esta producción ambientada en los días previos a una boda condenada.

Según compartió la plataforma de streaming en su sitio oficial, la trama de "Something Very Bad Is Going To Happen" entrelazará terror y misterio en el contexto de una celebración nupcial.

"Quedamos anonadados cuando leímos por primera vez el guion de Haley. Ella es un nuevo talento importante con una voz singular: su escritura es retorcida, aterradora, divertida y simplemente... muy Haley. Nos sentimos muy afortunados de estar produciendo su primera serie, y no podemos esperar para compartir su visión con el resto del mundo", dijeron los hermanos Duffer en un comunicado.

Haley Z. Boston, mejor conocida como guionista, debutó en dirección con Beach Logs Kill, estrenado en el Festival de Cine South by Southwest, donde participó en la Competencia de Cortometrajes Narrativos.

"Something Very Bad Is Going To Happen", cuya producción aún no ha anunciado una fecha de estreno, llega en un momento de gran actividad para los Duffer. Además de esta serie, preparan The Boroughs y trabajan en un spin-off de Stranger Things y una adaptación en vivo de Death Note, por lo que ampliarán su presencia en Netflix después de la conclusión de la última temporada de Stranger Things, prevista para 2025.