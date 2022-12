M3gan, toda una cuidadora mortífera

Con su aspecto de niña diabólica, bella y fashionista, es popular entre adolescentes y jóvenes, pero fueron sus clips de TiKTok, donde baila canciones como "Don't Push Me", de Sweetbox; "CUFF IT", de Beyoncé y "Dancing Queen", de ABBA, los que los conquistaron. Ahora está lista para poner el ritmo y sembrar terror en las salas cinematográficas a partir de este jueves.

"Nadie se esperaba esa respuesta. Yo creo que el equipo de mercadotecnia del filme iba por otro lado, y lo viral sorprende. nadie puede estar más feliz porque ha sido un fenómeno", expresó Blum en enlace virtual desde Los Ángeles.

La película de terror y ciencia ficción expone a su protagonista, una muñeca de apariencia real y cuyo nombre proviene de la abreviatura de Model 3 Generative Android, como seductora y peligrosa.

Fue creada por Gemma (Allison Williams), como parte de un desarrollo para una compañía juguetera, y cuando su sobrina Candy (Violet McGraw) queda huérfana tras un accidente en el que mueren sus padres, la muñeca la adopta como suya.

M3gan es programada con huellas digitales, reconocimiento dactilar y ocular y todo tipo de lineamientos para proteger a la niña, pero la falta de sensibilidad humana hace que todo se descontrole y extermina a cuanto personaje se le atraviesa frente a la niña, pues cree que le harán daño.

"Sin la tecnología de hoy en día este filme no se podría haber hecho, e irónicamente existe una lectura de que si dependes de la tecnología, puede ser usado en tu contra. Nos tardamos un año en perfeccionar a M3gan, fue un proceso laborioso, pero de lo más satisfactorio", agregó el realizador de la saga de Actividad Paranormal y ¡Huye!

"Hoy en día nos hemos vuelto un poco adictos a la tecnología, antes, los niños se entretenían con juguetes a los que le daban vida en su imaginación, y hoy los papás dan iPads, celulares, todo tipo de dispositivo para darle felicidad a sus hijos", apuntó Wan, director de Aquaman y realizador de las franquicias de horror de El Conjuro y Annabelle.

De ojos claros, vestida a la moda y habilidades extrahumanas, como flexibilidad y visión inequívocas, M3gan jamás titubea en cuanto a sus decisiones y se convierte en una asesina serial cuyo único propósito es el de ser "sobreprotectora".

"El cine es entretenimiento y tiene muchas lecturas, especialmente el de terror. Yo estoy feliz con la fecha de estreno (antes de Año Nuevo) porque no todo tiene que ser romance o acción, hay fans del terror que sienten mucha felicidad con estas películas y ¡feliz año con M3gan!". James Wan, productor y coescritor

Y junto a sus crímenes y ambiente de terror que ha creado a su alrededor, la dulce y letal androide casi humana brincotea y se contonea con "It's Nice to Have a Friend", de Taylor Swift, canción incluída en el tráiler y que se utilizó para un performance (ya viral) en la premier mundial del largometraje en el Teatro Chino de Los Ángeles.

ASÍ LO DIJERON

"Si M3gan se hace más famosa que Chucky, seríamos los más felices del mundo, pero me dijo James (Wan) que él, en lugar de ponerla a competir con otros muñecos diabólicos, los sentaría a todos juntos y los pondría en una película para que fuera lo máximo".

Jason Blum, productor