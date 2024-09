Brad Pitt y George Clooney presentan Lobos en Hollywood

LOS ÁNGELES, EU.- Primero fue en el Festival de Cine de Venecia, donde fueron ovacionados, y ahora en Hollywood.

Brad Pitt y George Clooney presentaron en la Meca del Cine su más reciente película titulada Lobos (Wolfs) y la cita fue el miércoles por la noche en el legendario Teatro Chino.

Cientos de fans ya los esperaban del otro lado del bulevar de Hollywood, deseosos de verlos, aunque fuera desde lejos, siendo sorprendidos por los actores que cruzaron la calle para ir a saludarlos en persona. Los seguidores emocionados empezaron a gritar al verlos acercarse.

El cuerpo de seguridad, así como varios agentes de la Policía local, hicieron todo lo posible para resguardar la integridad de los galanes, quienes se dejaron apapachar por sus seguidores.

Les firmaron autógrafos y una que otra afortunada consiguió una "selfie" con Pitt y Clooney.

Lobos es una comedia de acción en donde las estrellas interpretan a profesionales dedicados a limpiar crímenes de alto perfil. Cada uno trabaja por su cuenta sin saber la existencia del otro. El problema se da cuando ambos coinciden en una misma misión.

"Fue muy divertido trabajar nuevamente con Brad, tuvimos esta oportunidad después de muchos años", dijo Clooney, respecto a que anteriormente compartieron pantalla en La Gran Estafa (Ocean's Eleven).

Pitt y Clooney no solo son grandes amigos, sino socios también, ya que en esta película aparecen además como productores.

"No solamente es un placer estar con George en esta cinta, sino además contamos con un excelente guión y un extraordinario director", indicó Pitt.

Lobos, escrita y dirigida por Jon Watts, se estrenará el viernes 27 de septiembre por la plataforma digital de Apple TV+.

El elenco también incluye a Amy Ryan (Only Murders In the Building), Austin Abrams (Euphoria) y Poorna Jagannathan (The Out-Laws).





Alaban a Cuarón y González Iñárritu

Brad Pitt y George Clooney han trabajado con los directores mexicanos Alejandro González Iñárritu (Babel) y Alfonso Cuarón (Gravity), respectivamente, a quienes admiran y respetan.

"Son los mejores directores que hay en la industria y además, son buenos amigos", dijo Clooney.

"Así es", agregó Pitt, "también siguen haciendo muy buena películas. Siempre será un placer trabajar con ellos".