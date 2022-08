Bate récord estreno de 'House of the Dragon' en HBO

House of the Dragon Con 10 millones de espectadores, House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, se volvió el más visto en la historia de HBO y HBO Max.

Por lo general, la audiencia del domingo por la noche para una serie de HBO representa solo entre el 20 y el 40 por ciento de la audiencia bruta total de House of the Dragon, informó la cadena a medios estadounidenses.

El debut también superó el estreno de Game Of Thrones en 2011, en casi un 350 por ciento en términos de espectadores, aunque no había HBO Max en ese entonces.

El final de la serie de Game of Thrones en 2019 batió todos los récords de HBO con 19 millones de espectadores simultáneos, que incluyeron los ahora extintos HBO Go y HBO Now.

El estreno de House of the Dragon también fue un éxito en las redes sociales, donde los fanáticos se presentaron para celebrar el regreso a Westeros. El día del estreno, House of the Dragon fue el tema de tendencia más prolongado en Twitter, ocupando el puesto número 1 durante 14 horas seguidas y el número 1 de tendencia en Google Trends en Estados Unidos.

"Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentoso, que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores", dijo Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

¿Qué historia cuenta House of the Dragon?

House of the Dragon está basada en la novela "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin de 2018. La serie está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen. Los principales miembros del reparto incluyen a Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

Un nuevo episodio de la serie se transmitirá cada domingo a las 20:00 horas (México) por HBO y HBO Max.