Enfrenta retos por igualdad al litigar

Cinthia Gabriela Moreno Gil, abogada de profesión, ha enfrentando la "resistencia" de los varones en el terreno laboral, incluso ha tenido que llegar hasta la queja ante Fiscalía General de la República, para tener igualdad, mientras enfrentaba un litigio.

Entrevistada por EL MAÑANA, cuenta que estaba en secundaria al ver las injusticias de las personas más desprotegidas, se interesó por la abogacía, incluso actualmente trabaja por bono, para apoyar a quien lo requiera, es una mujer fuerte y valerosa.

"Los primeros años de carrera no propiamente la discriminación, no asociaban a una mujer que fuera abogada, por ese simple hecho, conforme hemos ido avanzando y abriendo camino en este ámbito, en los últimos años en ciertas dependencias, si me ha tocado cierta resistencia a aceptar propuestas, aceptar ciertos litigios, con compañeros fiscales varones", dijo.

Y agregó: "en un caso muy especifico, decir si todo el panorama que te estoy presentando, es el mismo que te está presentando mi compañero abogado y lo has aceptado, porque en este caso no".

"Fue el caso más visible que he tenido que enfrentar, incluso interponiendo una queja ante la Fiscaliza General de la República y una queja ante el delegado de Fiscalía General, quien al final resultó en el beneficio que yo quería y muy curioso porque era abogada, mujer y mi clienta", recalcó.

No me ofendo y debo estar al mismo nivel que los hombres, no quiero un trato diferente, preferencial por ser mujer". Cinthia Moreno Gil, Abogada

Explicó que en ese caso se reunieron varios elementos que analizó, nunca le había tocado de una manera tan abierta.

"No me ofendo y debo estar al mismo nivel que los hombres, no quiero un trato diferente, preferencial por ser mujer, la chica obtuvo su libertad en muy buenos términos, me hice respetar porque en esa ocasión el fiscal me decía ya tengo referencias suyas y no muy buenas, porque había interpuesto una queja, son herramientas que uno tiene que hacer precisamente para hacerte respetar y poder continuar abriendo el camino en el litigio", recalcó.

Los retos que seguirán enfrentando a futuro las mujeres profesionistas, son contar con preparación y tomar esos espacios tanto en el ámbito privado como en el ámbito público de una manera auténtica.

"El principal reto es creernos, confiar de nuestras capacidades, prepararnos cada vez más, que no podemos dejar de lado, no olviden que lo que hoy gozamos, lo que hoy podemos hacer, se ve tan sencillo como votar, viene de una lucha", dijo.

La abogada señaló que ahora el reto es que las mujeres que aspiran a desempeñar cualquier actividad política o en iniciativa privada, estén preparadas.