Dispuesto Obrador a reunirse con el América en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

Tradicionalmente el campeón del futbol mexicano se reunía con el titular del Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos, pero el nuevo gobierno la convirtió en Museo.

Los jugadores y directiva llevan el trofeo del campeonato y una camiseta que regalan al Presidente.

En su habitual conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo felicitó a las Águilas por haber ganado en campeonato de la liga de apertura 2018 al derrotar 2-0 al Cruz Azul.

"Felicidades al América y ánimo Cruz Azul, ánimo. Son tiempos para los perseverantes. Dos-cero".

Luego a pregunta de los representantes de los medios de comunicación si se reuniría con el campeón, dijo que el club no lo han solicitado, "pero si vinieran, con gusto. Esta oficina, este Palacio, es de todos los mexicanos".

En Presidente López Obrador también se refirió al triunfo del boxeador Saúl, "El Canelo", Álvarez, quien se convirtió en campeón supermediano de la AMB, y previo a la pelea le envió un video al político tabasqueño.

"Y dije: si lo felicito, si gana, van a decir que por qué me esperé a felicitarlo hasta que ganara. Y me animé y lo felicité antes. Y qué creen. Ganó 'El Canelo'. Y me dio mucho gusto, cada vez que hay eventos deportivos", dijo.