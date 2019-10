Destaca AMLO fórmula contra la corrupción

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para combatir la desigualdad, su gobierno optó por la fórmula de desterrar la corrupción, la impunidad y una política de austeridad republicana para tener mayores recursos.

Al inaugurar la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, ante representantes de la CEPAL, ONU y ministros de Desarrollo, el Presidente dijo que este modelo puede servir para enfrentar los problemas que dejó la política neoliberal.

No obstante advirtió: "No se puede extrapolar porque cada país tiene su historia, debemos de rechazar que se imponga una agenda para todos los pueblos y países, rechazar que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que combatiendo la corrupción y con austeridad republicana, todos los recursos que se liberan se destinan al desarrollo del pueblo, "atendiendo a todos, pero primero los pobres".

"Como decían los tecnócratas corruptos ese es el nuevo paradigma", ironizó.

RECONOCEN PROGRAMAS SOCIALES

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reconoció al gobierno de López Obrador por los programas que ha impulsado como "Sembrando Vida" y "Jóvenes Construyendo el Futuro", al asegurar que "México cambió, entiende que la pobreza y la desigualdad no es un problema de aritmética", y retomó el lema del Ejecutivo federal "por el bien de todos, primero los pobres".

En Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, Bárcena indicó que es urgente sacar de la pobreza y de la desigualdad a más de 184 millones de Latinoamérica, por lo que es necesario "impulsar una nueva generación de políticas sociales que sean transversal y garante de derechos para los más necesitados".