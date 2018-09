Desesperan estructuristas por llegada de inversiones

Río Bravo, Tam.-Sindicatos de trabajadores de la industria de la construcción y de estructuras, llevan un par de años esperando el tan ansiado proyecto del aeropuerto de carga e igualmente el del parque éolico que se ubicarían ambos cerca del bordo de contención poniente del canal El Culebrón, por autopista Matamoros-Reynosa.

Basilio González, dirigente del Sindicato de Estructuristas en Río Bravo, reveló que no sólo esos proyectos están pendientes de iniciar, sino la construcción de dos hoteles de 5 estrellas, los cuales dijo le urgen a la clase obrera de la construcción.

Por otro lado, voces de empresarios que serían proveedores en la localidad de esos proyectos, revelaron que en lo que resta de 2018, no iniciará ninguno de estos proyectos, pues de hacerlo, por cuatro meses, pagarían un IVA de 16 y no del 8 por ciento; un ISR del 35 y no del 20 por ciento y un diesel en más de 20 pesos el litro y no en aproximadamente 13.50 pesos, lo que les generaría costos muy altos lo que resta del año.

Debido a esto, se espera una deprimida recta final en este 2018, pues todos los inversionistas, están esperando el arranque de 2019, para trabajar con las nuevas cargas fiscales que serán por mucho, más ligeras.

Basilio González Muñoz, dirigente de estructuristas.